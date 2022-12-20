【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）

過往幾年IT界面臨人才短缺的問題，疫情下更多企業推動數碼化，令市場對IT人才需求急增，紛紛以高薪吸人才。其中剛剛發布「盈喜」好消息的耀才證券（01428），趁著港股回暖之際，立即即宣布大肆擴軍。今次招聘對象招聘是IT程式設計員，更開出優厚條件，包括：一周四天工作、人工高、福利好、花紅高優厚。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

耀才開創證券業先河，十幾年前已率先推行網上交易，時至今日，每年持續投放近八位數字資金強化「軟件」及「硬件」，不斷招兵買馬，開發新技術，以及為網上交易系統優化及升級。

▲ 耀才以「一周四天工作」及高薪、優厚福利招聘大量IT專才。





耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才時刻為保障客戶利益，及必須做到交易時安全可靠、快捷、暢通無阻及達至做到「永不死機」，實有賴所有IT同事的努力開發及緊守崗位；集團過往在IT同事的努力，己做出多不勝數的重要項目，如每年投放過千萬用作系升級，提升速度同加強保安、全行首創、自行研發緊急防斷系統，客戶只要有開立一個帳戶，即時自動連接四個系統，有四重保障，無懼死機等。

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許繹彬表示，儘管集團每年推動許多以IT為主導的項目，作為網上券商的領先者，必須緊貼科技的變化，務求時刻做到為客戶提供「快、穩、準、安全、可靠」服務，做到24小時存款及24小時買賣全球股票及期貨產品，及處理帳戶事宜。一直以來耀才對資訊科技高度重視，不惜工本，投放大量資源，聘用頂尖的IT業界專才以打造最穩健可靠的線上交易平台，令客戶稱心滿意。

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集團一向厚待旗下員工，提供優厚待遇及多元化福利，例如午膳津貼、輪班津貼、勤工獎、年終花紅等，薪金及福利可謂「多不勝數」，相信對資訊科技界別的菁英份子均甚具吸引力。

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責任編輯：陳詠妍