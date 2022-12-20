  • 15°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情）

理財智慧 08:10 2022/12/20

分享：

分享：

過往幾年IT界面臨人才短缺的問題，疫情下更多企業推動數碼化，令市場對IT人才需求急增，紛紛以高薪吸人才。其中剛剛發布「盈喜」好消息的耀才證券（01428），趁著港股回暖之際，立即即宣布大肆擴軍。今次招聘對象招聘是IT程式設計員，更開出優厚條件，包括：一周四天工作、人工高、福利好、花紅高優厚。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

耀才開創證券業先河，十幾年前已率先推行網上交易，時至今日，每年持續投放近八位數字資金強化「軟件」及「硬件」，不斷招兵買馬，開發新技術，以及為網上交易系統優化及升級。

耀才以「一周四天工作」及高薪、優厚福利招聘大量IT專才。


 
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，耀才時刻為保障客戶利益，及必須做到交易時安全可靠、快捷、暢通無阻及達至做到「永不死機」，實有賴所有IT同事的努力開發及緊守崗位；集團過往在IT同事的努力，己做出多不勝數的重要項目，如每年投放過千萬用作系升級，提升速度同加強保安、全行首創、自行研發緊急防斷系統，客戶只要有開立一個帳戶，即時自動連接四個系統，有四重保障，無懼死機等。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【MPF】11月強積金反彈 成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金，詳見【下一頁
 
許繹彬表示，儘管集團每年推動許多以IT為主導的項目，作為網上券商的領先者，必須緊貼科技的變化，務求時刻做到為客戶提供「快、穩、準、安全、可靠」服務，做到24小時存款及24小時買賣全球股票及期貨產品，及處理帳戶事宜。一直以來耀才對資訊科技高度重視，不惜工本，投放大量資源，聘用頂尖的IT業界專才以打造最穩健可靠的線上交易平台，令客戶稱心滿意。

【捐款活動】惠康「食咗飯未」累積捐款超過600萬 冬至送暖加碼送一千個愛心包，詳見【下一頁
 
集團一向厚待旗下員工，提供優厚待遇及多元化福利，例如午膳津貼、輪班津貼、勤工獎、年終花紅等，薪金及福利可謂「多不勝數」，相信對資訊科技界別的菁英份子均甚具吸引力。

【乘車優惠】UNIQLO平安夜推免費乘車日 多條電車線及1A巴士線全日免費，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

 

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 疫情 盈喜

下一篇文章

【消費情報】新一輪惠康「笑住儲」活動 購買滿60元可獲笑印1個 yuu積分獨家換購韓國家電及儲物盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【著數優惠】火雞以外聖誕派對必備食品! 6 大酒店出品限定聖誕蛋糕 低至$268就食到
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款