【半新股】花房股價4連跌 今暴瀉2成 創上市新低兼破發

花房集團（03611）股價遭逢4連跌，今早低開0.62%報3.2元後，股價急速向下，最低曾跌21%至2.5元，至收市報2.55元，跌20.8%，創上市新低兼跌穿招股價2.8元，成交額1,040萬元。

花房上周一（12日）才於港交所掛牌，上市後股價最高曾升至4.56元，較招股價升近63%，但之後連跌4日，由高位計至今日累計跌幅達44%。

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集團為內地音視頻直播娛樂及社交網絡服務商，是次來港上市共發售4,600萬股，最終以下限2.8元定價，集資淨額約7,240萬元，集資所得主要用作進一步多元化和豐富公司產品、內容和服務，以及市場推廣、選擇性收購或投資產品、服務和業務，並增強研發及技術能力等。上市聯席保薦人分別為海通國際及建銀國際。

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記者：李兆明