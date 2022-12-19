【金融學院】調查：逾半受訪香港金融機構參與氣候風險測量

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發表題為「氣候風險測量：香港金融服務業的現有格局和發展」的應用金融研究報告。

報告顯示，香港的金融機構致力於氣候風險的測量，其中53%受訪機構目前已參與其中，76%受訪機構計劃在未來12個月分配相若或更多資源。

報告指，氣候風險測量領域仍存在挑戰，包括數據的可用性、數據質量問題，以及缺乏標準化和一致的方法。氣候相關數據的可用性、標準化的測量方法是香港氣候風險測量的兩大障礙，分別由68%和59%的受訪機構提出。一些與氣候相關的數據被認為根本無法獲得，而其他數據可能存在覆蓋面、顆粒度、可靠性和透明度有限的問題。在測量方法上缺乏一致性，會導致金融機構的產出無效且無法比較。報告認為，保險公司在測量氣候風險方面的長期經驗可以為其他金融機構提供有用的見解。

金管局副總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席陳維民表示，透過說明行業在氣候風險測量的現狀和發展，希望今次研究能為金融機構和監管機構提供有用的見解，幫助它們推進氣候風險測量的工作，進一步鞏固和加強香港作為區域和國際綠色和可持續金融中心的地位。

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編輯：胡學能