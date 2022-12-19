  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融學院】調查：逾半受訪香港金融機構參與氣候風險測量

Hot Talk 18:29 2022/12/19

分享：

分享：

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發表題為「氣候風險測量：香港金融服務業的現有格局和發展」的應用金融研究報告。

報告顯示，香港的金融機構致力於氣候風險的測量，其中53%受訪機構目前已參與其中，76%受訪機構計劃在未來12個月分配相若或更多資源。

報告指，氣候風險測量領域仍存在挑戰，包括數據的可用性、數據質量問題，以及缺乏標準化和一致的方法。氣候相關數據的可用性、標準化的測量方法是香港氣候風險測量的兩大障礙，分別由68%和59%的受訪機構提出。一些與氣候相關的數據被認為根本無法獲得，而其他數據可能存在覆蓋面、顆粒度、可靠性和透明度有限的問題。在測量方法上缺乏一致性，會導致金融機構的產出無效且無法比較。報告認為，保險公司在測量氣候風險方面的長期經驗可以為其他金融機構提供有用的見解。

金管局副總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席陳維民表示，透過說明行業在氣候風險測量的現狀和發展，希望今次研究能為金融機構和監管機構提供有用的見解，幫助它們推進氣候風險測量的工作，進一步鞏固和加強香港作為區域和國際綠色和可持續金融中心的地位。

相關文章：

【可持續發展】安聯投資：亞洲高度暴露於氣候風險之中　未來ESG監管政策只會有增無減

【氣候變化】歐央行警告氣候風險或令歐元區銀行虧損至少700億歐元　六成銀行未有氣候壓力測試框架

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
金融機構 可持續發展 氣候暖化 香港 金融 香港金融管理局

上一篇文章

【FPS】「轉數快」功能擴展至政府網上繳費服務　可交稅、差餉、水費等

下一篇文章

【美股期貨】美滙跌穿104關　道指期貨升57點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】濠賭股挫、網上醫療股續跌　ATM力撐無果、恒指全日跌97點（不斷更新）
【港股市況】濠賭股挫、網上醫療股續跌　ATM力撐無果、恒指全日跌97點（不斷更新）
【大摩解構恒指】專訪大摩郭強盛：極度看好中港股市前景　恒指21200點目標價很容易達到
【大摩解構恒指】專訪大摩郭強盛：極度看好中港股市前景　恒指21200點目標價很容易達到
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱　澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱　美高梅及新濠各獲批750張賭枱
【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱　澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱　美高梅及新濠各獲批750張賭枱
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款