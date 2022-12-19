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【小米裁員】 小米傳年底大裁員 佔整體員工或達15% 涉逾5,000人

股樓投資 18:17 2022/12/19

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內地科企裁員潮停不了。據內媒報道，小米集團（01810）近期展開新一輪裁員，並推出「N+2」補償方案，即是每工作一年支付一個月月薪，再加2個月平均工資，較正常的「N+1」補償方案為多。而是次裁員規模較大，涉及多個部門，有消息指或達15%。小米股價今日（19日）隨大市受壓，低見10.66元，最多跌2.9%，收報10.78元，跌1.8%，成交額6.9億元。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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報道指，以目前小米全職員工約3.5萬人推算，新一輪裁員人數預估將超過5,000人，涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門，但部門之間裁員幅度不同，其中，互聯網部團隊傳裁員40%，中國區個別部門裁員比例更高達75%。小米至今仍未正式回應傳聞。

不過，據內媒引述消息指，是次裁員與人事部溝通是「好說好散」，補償方案為「N+2」，而員工未休完法定年假就會以雙倍金額折算。報道又指，許多被裁員工相對滿意「N+2」的補償方案，認為相較年終獎或許更勝一籌，有3年資歷員工拿取「N+2」補償後表示，比正常工作7個月的工資還要多。

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記者：郭秀慧

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小米集團－W（01810） 港股 小米 裁員

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