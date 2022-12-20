【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬

加拿大饒舌歌手Drake的音樂造詣得天獨厚，但運氣向來不太好，西方球迷也視他如「燈神」。Drake今屆世界盃以百萬美元（約780萬港元）重金押注阿根廷捧盃，雖然阿根廷成功第三次封王，但Drake卻因一事慘輸。

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外媒《Vulture》報道，根據Drake在社交平台Instagram上貼出的截圖，他下了100萬美元賭注押阿根廷勝出。如果勝出的話，Drake連賭本可獲派275萬美元（約2,145萬港元），即贏得175萬美元（約1,365萬港元）。

不過Drake下注的賭盤僅計算賽事90分鐘常規時間的比分，不包括加時賽及互射12碼的比分。阿根廷最終是在互射12碼階段，以4比2擊敗法國。

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因此按照賭盤規則，Drake即使買中阿根廷勝出，也要慘輸100萬美元。

「Drake Curse」事件簿

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西方球迷相信只要Drake曾公開支持哪名運動員或隊伍，後者都難逃落敗命運，更笑指Drake的「燈力」為「Drake Curse」（Drake詛咒）。

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責任編輯：鄭錦玲