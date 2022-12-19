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房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券

理財智慧 17:57 2022/12/19

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香港房屋協會明年為75周年，作為周年誌慶活動之一，房協將於明年1月舉辦「萬家有禮迎鑽禧」消費推廣活動，向轄下20個出租屋邨和長者房屋的住戶，以及房協員工和家屬等，每人送贈一套總值港幣100元的現金券，於房協轄下超過200間參與活動的商戶消費。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂


房協已陸續安排受惠居民於本月內領取現金券，持券者可於2023年1月1日至1月31日期間，到參與商戶消費時使用現金券。消費每滿20元即可使用一張現金券，每次使用數量不限。今次活動得到餐飲食品、家庭用品、醫務保健、超級市場及便利店等不同類型商戶參與和支持，惠及居民日常生活所需。

【公用股2022】呢四隻買來收息最「穩陣」  肯定唔驚佢哋會執【見下頁

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房協行政總裁陳欽勉表示：「在期待新的一年社會邁向復常，房協希望透過今次活動進一步促進社區消費，同時迎接房協成立75周年的鑽禧新里程，與轄下居民和商戶一同分享喜悅。今次亦是房協自疫情以來第三度推出消費推廣活動，並已預備近九萬套現金券派發。」

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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撰文 : 陳楚琨

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