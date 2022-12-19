【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇　空間充足 展示高雅品味

會德豐地產旗下啟德MONACO快將入伙，今率先向傳媒開放兩個現樓示範單位。會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，示範單位料於聖誕節假期對公眾開放。其中位於2A座的25樓B室，為經改動連裝修示範單位，面積678平方呎，屬三房連儲物室間隔，設計師打通連接大廳與儲物室的牆，並把空間打造成品酒收藏室，展現高雅品味。從單位可欣賞到開揚啟德河景。

2A座的25樓B室

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至於低座D座3及5樓的A室，為複式連天台特色戶，單位面積1,543平方呎，四房雙套間隔，附連552平方呎天台，同樣可以欣賞啟德河景。單位設7米長的客飯廳，露台亦有6米長，空間感充足。上層為寢區，可為住戶提高私隱度。

低座D座3及5樓的A室

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發展商同日開放項目會所，該盤採雙會所設計，佔地逾2.2萬方呎，提供健身室、游泳池、宴會廳等，並設面積達4,300平方呎的兒童會所，設有兒童賽車場、多用途兒童室等。值得留意，住戶可利用手機應用程式，查看使用情況。

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同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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