【家居/中小企WiFi】SmarTone夥TP-Link推家居及中小企WiFi網絡方案　藉三合一路由器佈局

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自Wi-Fi 6E標準推出以來，網絡商陸續引入Wi-Fi 6E路由器供家居用戶選購。為了同時幫助家居用戶以及中小企更靈活部署網絡，SmarTone旗下企業方案業務SmarTone Solutions夥拍TP-Link在今（19日）宣布，推出新WiFi網絡方案「All-in-one網絡解決方案」，並以三合一路由器取代傳統裝置，支援Wi-Fi 6E及即將面世的Wi-Fi 7無線網絡連接技術。
該新方案以TP-Link產品三合一網絡控制器（ER7212PC）為中心，集路由器、交換機及網絡控制器於一身，並可透過雲端技術，讓用戶以應用程式及網頁介面管理其網絡及智能家居裝置。同時配合AX3000入牆式迷你Wi-Fi 6＋AP（EAP650-Wall）或AX11000四頻Wi-Fi 6E吸頂型AP（EAP69OE HD），可應用到不同的新住宅項目及中小企辦公室。
吸頂型AP支援連接2千部裝置
其中，AX11000四頻Wi-Fi 6E吸頂型AP適合商場、學校、辦公室等高密度環境使用，據稱可以同時支援高達2,000部裝置連接，也可滿足如舉辦電玩遊戲活動等需要。其中小企方案，據悉需要約一萬元起部署，惟具體細節包括要採用多少無線AP以及價格，則有待官方按企業需求定價。
多個大型屋苑 新住宅項目應用
另一入牆式無線AP則為家居環境而設，採用86mm x 86mm的省位外形設計，並且以太網供電（Power over Ethernet，又稱PoE供電），無須額外供電。
據SmarTone商業市場部主管梁文畧表示，其早於住宅項目籌備時，預先規劃在單位內鋪設無線網絡，現時在多個大型屋苑，共超過15,000個單位已採用該企的智慧家居Wi-Fi網絡方案，供住戶入伙後立即使用服務。
規格一覽：
三合一網絡控制器（ER7212PC）
入牆式無線AP（AX3000入牆式迷你Wi-Fi 6＋AP，EAP650-Wall）
AX11000四頻Wi-Fi 6E吸頂型AP（EAP69OE HD）
記者：張寶燕