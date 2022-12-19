【家居/中小企WiFi】SmarTone夥TP-Link推家居及中小企WiFi網絡方案　藉三合一路由器佈局

▲ SmarTone Solutions夥拍TP-Link在今（19日）宣布，推出新WiFi網絡方案「All-in-one網絡解決方案」，並以三合一路由器取代傳統裝置，助家居用戶以及中小企更靈活部署網絡。（張寶燕攝）

自Wi-Fi 6E標準推出以來，網絡商陸續引入Wi-Fi 6E路由器供家居用戶選購。為了同時幫助家居用戶以及中小企更靈活部署網絡，SmarTone旗下企業方案業務SmarTone Solutions夥拍TP-Link在今（19日）宣布，推出新WiFi網絡方案「All-in-one網絡解決方案」，並以三合一路由器取代傳統裝置，支援Wi-Fi 6E及即將面世的Wi-Fi 7無線網絡連接技術。

該新方案以TP-Link產品三合一網絡控制器（ER7212PC）為中心，集路由器、交換機及網絡控制器於一身，並可透過雲端技術，讓用戶以應用程式及網頁介面管理其網絡及智能家居裝置。同時配合AX3000入牆式迷你Wi-Fi 6＋AP（EAP650-Wall）或AX11000四頻Wi-Fi 6E吸頂型AP（EAP69OE HD），可應用到不同的新住宅項目及中小企辦公室。

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吸頂型AP支援連接2千部裝置

其中，AX11000四頻Wi-Fi 6E吸頂型AP適合商場、學校、辦公室等高密度環境使用，據稱可以同時支援高達2,000部裝置連接，也可滿足如舉辦電玩遊戲活動等需要。其中小企方案，據悉需要約一萬元起部署，惟具體細節包括要採用多少無線AP以及價格，則有待官方按企業需求定價。

多個大型屋苑 新住宅項目應用

另一入牆式無線AP則為家居環境而設，採用86mm x 86mm的省位外形設計，並且以太網供電（Power over Ethernet，又稱PoE供電），無須額外供電。

據SmarTone商業市場部主管梁文畧表示，其早於住宅項目籌備時，預先規劃在單位內鋪設無線網絡，現時在多個大型屋苑，共超過15,000個單位已採用該企的智慧家居Wi-Fi網絡方案，供住戶入伙後立即使用服務。

規格一覽：

三合一網絡控制器（ER7212PC）

集合安防VPN路由器、PoE+交換機、網絡控制器於一體

統一管理不同類型的室內、外Wi-Fi AP，包括 Wi-Fi 7/6E/ 6 AP

雲端登入技術，以便隨時隨地通過雲端遠程控制整個網絡

多達4個WAN（2*SFP WAN/ LAN、1*RJ45 WAN和1*RJ45 WAN/LAN）

8*POE+ LAN，提供高達110W輸出，直接供電給AP/ IP Camera

高度安全VPN：支援 IPsec VPN、OpenVPN和L2TP/ PPTP VPN連接

入牆式無線AP（AX3000入牆式迷你Wi-Fi 6＋AP，EAP650-Wall）

雙頻 Wi-Fi 6+ 160MHz 特廣頻寬，連線速度倍增

獨立 Wi-Fi On/Off鍵及LAN Port

PoE供電，無須額外供電

AX11000四頻Wi-Fi 6E吸頂型AP（EAP69OE HD）

採用全新開通6GHz頻段，極低干擾，高速連線

四頻並發（6GHz + 5GHz-1 + 5GHz-2 + 2.4GHz）

高達2,000個用位同時連接，適合商場/學校/辦公室等高密度環境

Omada Mesh技術靈活延伸Wi-Fi 覆蓋，改善無縫漫遊網絡體驗

10Gbps LAN有線連接，發揮4,800Mbps 6GHZ Wi-Fi網速，提高整體吞吐量

記者：張寶燕