【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？

中共中央經濟工作會議上力撐民企，並支持平台經濟發展後，新上任浙江省委書記易煉紅隨即前往杭州阿里巴巴（09988）總部考察，表態支持阿里經濟發展。阿里股價今早（19日）即抽升5%，高見90.8元，惟其後升幅收窄，收報87.05元，僅升0.7%，成交額61.8億元。

券商予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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浙江省委書記易煉紅昨日（18日）在杭州深入企業、社區、科創平台、文化遺址公園開展調研，並指出，省會強則全省強，要打造一流的及更具國際影響力的開放杭州。易煉紅強調，阿里要堅持發展和規範並重，規範資本行為、激發創新活力、增強核心競爭力，在推動發展、國際競爭和造福社會中大顯身手，爭當規範發展模範生、創新發展領頭羊、融通發展服務商支撐者。

值得留意的是，這是自2020年馬雲被約談及阿里旗下金融科技巨頭螞蟻集團被暫停上市後，浙江省委書記第一次赴阿里巴巴調研。

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記者：郭秀慧