【券商點睇】料實現全年增長目標 綠城管理控股有望繼續成長

中金表示，考慮到綠城管理控股（09979）的商品房累計銷售金額同比轉正、在手訂單充裕以及新簽訂單穩定增長，該行預計公司全年能夠實現歸母淨利潤增速不低於30%的增長目標。該行認為公司作為行業龍頭，未來有望在地產開發供應側變革中捕捉更多市場機遇，延續穩健成長，維持其「跑贏行業」評級，目標價7.5元，對應25%股價上行空間。綠城管理控股周一（19日）收市報 6.07元，升幅1.2%。



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該行指公司新簽訂單進度符合預期。 截至11月尾，公司累計新簽項目預估代建費約78億元人民幣（下同），全年新簽訂單目標的完成度達到九成以上。客戶結構方面，政府及國企客戶佔比接近60%，比去年同期升約15%，金融機構客戶訂單則佔比約10%。新簽訂單費率層面，政府代建保持在每平方米100至110元的區間，商業代建費率大約在3.7%至3.8%。 該行預計公司明年前有望恢復拓展節奏，全年有望完成其年初制定的新簽訂單目標。

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該行亦提到，公司自今年1至11月累計實現銷售額774億元，同比增長1%，其中11月單月公司銷售金額同比增長44%至108億元，在地產市場承壓的環境中充分展現韌性，主要因公司在手訂單充裕，以及去年以來持續調整區域及客戶結構，重點圍繞長三角、珠三角及環渤海等核心一線城市的周邊城市群，通過改善型產品來提升去化率。公司歷史經營性現金流表現穩定，該行預計全年經營性現金流能夠匹配淨利潤規模。

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撰文：鄭昊彤