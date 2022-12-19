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【新股IPO】博安生物6955今日起招股 一手入場費約4000元

股樓投資 18:35 2022/12/19

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綠葉製藥（02186）分拆的綜合性生物製藥商博安生物（新上市編號:06955）由今日（19日）起至周四（22日）招股，擬全球發售約1,069.48萬股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成；每股招股價19.8元，下周五（30日）掛牌；以每手200股計，一手入場費3,999.92元；瑞銀集團及安信國際為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂


公司上市引入3名基石投資者，包括艾迪藥業創辦人傅和亮、Harvest及中生製藥（01177），認購約1.5億元公司股份。此外，是次集資所得，其中約59.5%將用於核心產品的研發；約31.4%用於管線中其他產品的研發；約6.1%用於商業化目的；約3%用於營運資金及其他一般企業用途。

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綠葉製藥指，倘博安生物全球發售得以進行，博安生物H股的市值將約為100.84億元，緊隨全球發售完成後，公司將透過其全資附屬間接控制博安生物股本約70.81%。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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記者：張以正

 

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博安生物－B（06955） IPO 港股

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【SPAC上市】TECHSTARACQ-Z 7855擬於本周五掛牌 一手入場費110萬元
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