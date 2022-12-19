【新股IPO】博安生物6955今日起招股 一手入場費約4000元

綠葉製藥（02186）分拆的綜合性生物製藥商博安生物（新上市編號:06955）由今日（19日）起至周四（22日）招股，擬全球發售約1,069.48萬股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成；每股招股價19.8元，下周五（30日）掛牌；以每手200股計，一手入場費3,999.92元；瑞銀集團及安信國際為聯席保薦人。

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公司上市引入3名基石投資者，包括艾迪藥業創辦人傅和亮、Harvest及中生製藥（01177），認購約1.5億元公司股份。此外，是次集資所得，其中約59.5%將用於核心產品的研發；約31.4%用於管線中其他產品的研發；約6.1%用於商業化目的；約3%用於營運資金及其他一般企業用途。

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綠葉製藥指，倘博安生物全球發售得以進行，博安生物H股的市值將約為100.84億元，緊隨全球發售完成後，公司將透過其全資附屬間接控制博安生物股本約70.81%。

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記者：張以正