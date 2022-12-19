  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】 濠賭股續牌後集體回吐 摩通稱結果無驚喜 美高梅最傷 急插逾13%

股樓投資 17:38 2022/12/19

分享：

分享：

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，由明日（20日）起取消有關內地風險區的規定，並放寬入境要求至持72小時內核酸檢測陰性證明。澳門逐步放寬防疫，而6間博企上周五（16日）也簽署了經營批給合同，賭牌塵埃落定。然而有大行卻唱淡，直言6間博企獲續牌無驚喜，一眾濠賭股集體回調。

摩通予濠賭股最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

美高梅中國（02282）表現最差，大跌13.4%，報7.64元；新濠國際（00200）亦跌11.1%，報7.92元；永利澳門（01128）跌9.2%，報8.28元；澳博（00880）跌8.8%，報3.93元。至於兩大藍籌金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027）分別跌3.9%及4.5%。

摩通發表研究報告指，6間博彩企業獲續牌並無驚喜，而營運者一致承諾在未來10年內投資150億美元，符合該行及市場預期。該行指，按目前盈利預期和估值，行業首選為金沙，其後依次為銀娛、永利澳門、美高梅、新濠及澳博。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

 

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 博彩 目標價 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

上一篇文章

【券商點睇】料實現全年增長目標 綠城管理控股有望繼續成長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款