【濠賭股】 濠賭股續牌後集體回吐 摩通稱結果無驚喜 美高梅最傷 急插逾13%

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，由明日（20日）起取消有關內地風險區的規定，並放寬入境要求至持72小時內核酸檢測陰性證明。澳門逐步放寬防疫，而6間博企上周五（16日）也簽署了經營批給合同，賭牌塵埃落定。然而有大行卻唱淡，直言6間博企獲續牌無驚喜，一眾濠賭股集體回調。

摩通予濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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美高梅中國（02282）表現最差，大跌13.4%，報7.64元；新濠國際（00200）亦跌11.1%，報7.92元；永利澳門（01128）跌9.2%，報8.28元；澳博（00880）跌8.8%，報3.93元。至於兩大藍籌金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027）分別跌3.9%及4.5%。

摩通發表研究報告指，6間博彩企業獲續牌並無驚喜，而營運者一致承諾在未來10年內投資150億美元，符合該行及市場預期。該行指，按目前盈利預期和估值，行業首選為金沙，其後依次為銀娛、永利澳門、美高梅、新濠及澳博。

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記者：郭秀慧