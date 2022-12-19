  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?

理財智慧 17:55 2022/12/19

分享：

分享：

近日有位網友於討論區表示，自己服務近十年的公司因受網民抵制而蝕大錢，最終需要大規模裁員，他本人是其中一位裁員潮下的受害者。他表示，曾經想在該公司做一世，但最終被裁，感到十分難過，他本人亦未能取得十年服務金牌已經要離場。失業後他一直做freelance，期望有日可以回到舊公司，更以「皇天不負有心人」為發文的及字，表示近日公司再換高層的緣故，裁員潮告一段落，該網民亦等到機會回到舊公司任職，並表示感激公司肯再畀機會，發誓以後一定為公司鞠躬盡瘁！

對於網友重回到舊公司，網民的回應又抵死又搞笑，有人表示「係咪想試吓畀人炒兩次?」又有人表示，只能在一間公司的打工仔競爭力太弱，應該要檢討或自我增值。不過亦有網民表示，只要有加人工，各方面的福利有改善，其實都無不妥。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

【大行點睇】高盛：內需股明年審慎樂觀  看好啤酒體育用品等7板塊  薦5股評級買入 潛在升幅最多35％【見下頁

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文
港股 經濟 美股 財務自由 大行報告 DJ 板塊 買入

上一篇文章

【懸賞計畫】Facebook更新漏洞懸賞計畫 最高獎金提升至30萬美元

下一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】ESG勢在必行 專才稀缺前景秀麗

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款