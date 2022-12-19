【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?

近日有位網友於討論區表示，自己服務近十年的公司因受網民抵制而蝕大錢，最終需要大規模裁員，他本人是其中一位裁員潮下的受害者。他表示，曾經想在該公司做一世，但最終被裁，感到十分難過，他本人亦未能取得十年服務金牌已經要離場。失業後他一直做freelance，期望有日可以回到舊公司，更以「皇天不負有心人」為發文的及字，表示近日公司再換高層的緣故，裁員潮告一段落，該網民亦等到機會回到舊公司任職，並表示感激公司肯再畀機會，發誓以後一定為公司鞠躬盡瘁！



對於網友重回到舊公司，網民的回應又抵死又搞笑，有人表示「係咪想試吓畀人炒兩次?」又有人表示，只能在一間公司的打工仔競爭力太弱，應該要檢討或自我增值。不過亦有網民表示，只要有加人工，各方面的福利有改善，其實都無不妥。

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