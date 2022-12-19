【世界盃2022】美斯「黑袍加身」捧大力神盃 卡塔爾竟捱轟

阿根廷於世界盃決賽中獲勝，著名球星美斯圓夢捧盃。美斯領獎時，卡塔爾國王為他穿上一件黑色長袍，不少人批評黑袍遮蓋了美斯身穿的阿根廷球衣。但卡塔爾官員解釋，該黑袍在阿拉伯文化中通常給予特殊地位人士，是當局慶祝美斯奪冠的表現。

法國麥巴比世界盃輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰 【下一頁】

美斯（Lionel Messi）於周日（18日）的決賽中成功率領阿根廷隊奪冠，如願代表隊伍領獎。卡特爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）在頒獎前，親自為美斯穿上一件半透明的金領黑袍。

美斯當時表情明顯略帶迷茫，更需塔米姆指導才懂得如何穿上黑袍。

美斯在國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）和塔米姆手中接過大力神盃時，後者更輕拍美斯頭部兩下。美斯其後在兩人的帶領下走向站在領獎台另一邊的隊友，和隊員一同歡呼拍照慶祝，卡塔爾場館同時燃放大量煙花。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

美斯領獎情景令外界紛紛好奇他披上黑袍原因，阿根廷前國腳Pablo Zabaleta批評，卡塔爾當局行為無理。

英格蘭前名宿連尼加（Gary Lineker）亦指美斯領獎本應是令人驚嘆的場面，不滿卡塔爾的行為遮蓋了美斯身上的阿根廷球衣，更形容有如一種恥辱（seems a shame）。

法國多地世界盃球迷騷亂 出動逾萬警力維持秩序 【下一頁】

據悉，該黑袍實際名為「bisht」，在阿拉伯文化中具有重大意義。「bisht」屬於正式男性長袍，通常只有王室成員、政要、結婚當日的新郎或參加畢業典禮的畢業生才會穿上。

英國艾希特大學（University of Exeter）伊斯蘭研究講師Mustafa Baig表示，只有少數人士能穿「bisht」，卡塔爾當局是在向美斯致敬。

卡塔爾賽事組委會（tournament organising committee）秘書長Hassan Al Thawadi 亦表示，「bisht」是慶祝時穿著的禮服，行為顯示當局是為美斯慶祝。

他指，是次世界盃令當局向世界展示阿拉伯及穆斯林文化，讓各地民眾了解到未必所有事都達成一致的情況下，大家仍能一同慶祝。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀