【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

其他股評時段:

00:45 節前大市偏淡

03:35 恒指下方仍有裂口要補

04:20 醫藥股下挫

05:10 00884 旭輝

09:00 00981 中芯

17:28 00522 ASM太平洋

20:55 龍頭股被沽貨

23:10 環球經濟數據不濟

28:50 疫情又成內地憂慮

30:30 炒股群組再現

31:55 息口走勢

33:20 00636 嘉里物流

35:28 02057 中通快遞

37:55 01773 天立國際

42:20 01211 比亞迪

43:20 00382 中匯集團

44:55 01072 東方電器

51:00 展望2023？

10:00:00 內地A股下跌



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