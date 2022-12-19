【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

上一篇文章
【消費情報】新一輪惠康「笑住儲」活動 購買滿60元可獲笑印1個 yuu積分獨家換購韓國家電及儲物盒
其他股評時段:
00:45 節前大市偏淡
03:35 恒指下方仍有裂口要補
04:20 醫藥股下挫
05:10 00884 旭輝
09:00 00981 中芯
17:28 00522 ASM太平洋
20:55 龍頭股被沽貨
23:10 環球經濟數據不濟
28:50 疫情又成內地憂慮
30:30 炒股群組再現
31:55 息口走勢
33:20 00636 嘉里物流
35:28 02057 中通快遞
37:55 01773 天立國際
42:20 01211 比亞迪
43:20 00382 中匯集團
44:55 01072 東方電器
51:00 展望2023？
10:00:00 內地A股下跌
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 青姐話