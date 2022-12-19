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【HSBC滙豐】滙豐投資管理推環球多元化實際回報基金　聚焦地產基建股、商品和黃金等資產

股市 18:01 2022/12/19

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滙豐投資管理宣布推出「滙豐集合投資信託-滙豐環球多元化實際回報基金」，該基金通過投資多元化資產組合，聚焦流動性高的實質資產，如地產股、上市基建股、通脹掛鈎債券、商品和黃金，旨在長期而言實現高於美國通脹率的實際回報。

該基金即日起向香港零售投資者發售。基本貨幣為美元；其他貨幣股份類別包括港元、澳元、加元、英鎊、歐元和人民幣。首次公開認購期將於2023年1月13日結束，基金將於同日開始交易。該基金最低投資額為1000美元／10,000港元／1,500澳元／1,000加元／650英鎊／850歐元／10,000元人民幣。該基金初次收費為最高達認購總額的3%，而管理費為每年1.25%，轉換費方面，最高達轉出所得款項的1%。該基金派付政策為「每月，如有」，派付不獲保證，並可能從資本中派付。

滙豐投管：實質資產具固有價值　可對沖通脹

滙豐投資管理指，隨着環球經濟續適應今年通脹所帶來的衝擊，預計通脹壓力將會持續。基於綠色轉型、去全球化、基礎設施升級和人口結構變化等重大轉變已經開始顯現，並將帶來長期影響，結構性通脹的可能性愈來愈大。在該情況下，該基金的組合重點配置於實質資產，其在過往的通脹環境下往往表現領先。憑藉實質資產的性質和實體性，這類資產具有固有價值，且與其他金融資產例如股票和債券的相關性低，往往可作為對沖通脹的工具。

該基金採取靈活的資產配置策略，同時投資於環球股票和債券等其他資產類別。經驗豐富的專業團隊將因應宏觀經濟環境來調整資產配置，務求在經濟增長期爭取最佳增長潛力，在通脹期提高回報，在經濟放緩期轉為防守，以及在滯脹期減輕潛在虧損。

該基金的經理、滙豐投資管理亞洲多元資產主管Yigit Onat表示，從歷史上看，實質資產在通脹周期中的表現比其他資產類別好，這因為它們在此期間的價格升幅及／或收入前景與通脹掛鈎，他們聚焦於流動性高的實質資產，例如通脹掛鈎債券和房地產股票，以確保投資組合能夠適時且有效地應對快速變化的市況。滙豐投資管理亞洲分銷業務主管李世耀表示，市民繳交的電力、燃氣及水費較去年增長15%，但工資只增2%，通脹一直在侵蝕市民消費能力，預計這種情況將在明年大部分時間持續，該基金能為投資者提供一個選擇，讓他們有機會對抗通脹和維持生活水平的同時，享有潛在實際回報。

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編輯：胡學能

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