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【大快活50周年】大快活：明年底開設新品牌　羅氏家族旗下維他奶、大家樂送花牌賀50周年

股市 17:19 2022/12/19

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大快活CEO羅輝承預告：明年底開新的特色餐飲品牌　

大快活 （00052） 行政總裁羅輝承表示，特色餐廳仍處於虧損，但明年底或第四季將會開設新品牌，會與新商場同時開幕，形容新品與現有品牌定位不同，檔次也會較大快活高。

大快活迎來50周年，在港歷盡各種風雨，執行主朗羅開揚表示，疫情為集團遇過最大的打擊，2003年沙士也嚴重，但持續時間較短。他續指，雖然現時防控措施難以適應，但相信最壞時間已過。不過，即使看到生意已從疫情中復，集團仍面對難以請人的問題。

大快活在疫情高峰時外賣佔比高達4至5成，羅輝承指，現時外賣佔比約3成，料日後該佔比高於以往。同時，新一代的顧客更「smart」，故集團有推出新的App，並推出「走塑‧齊齊捐」活動，推動ESG及電子化。問及加價，集團強調會視乎客人的接受能力而定。

另外，為慶祝50周年，大快活晚上在酒店舉行慶祝儀式，在現場所見，金融界、餐食界、零售界等企業均有送上花牌祝賀，包括羅氏家族成員旗下的大家樂 （00341） 及維他奶 （00345） ，其他則有新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛、英皇集團主席楊受成、謝瑞麟 （00417） 主席及行政總裁謝邱安儀等。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

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維他奶國際（00345） 港股 大快活集團（00052） 羅開揚 大快活 餐飲股

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