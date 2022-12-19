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【疫後旅行】AXA安盛Klook合作推「Klook客路旅遊保」　確診新冠、自駕遊、業餘運動都可獲賠償

理財智慧 17:23 2022/12/19

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本港防疫限制進一步放寬，加上臨近年底節日，不少港人都選擇久違出遊。為迎接環球旅遊的復甦，AXA安盛與Klook今天（19日）宣布成為策略性合作夥伴，為需要保險保障的 Klook 客戶提供一站式購物體驗，另宣布推出「Klook客路旅遊保」，最高提供150萬元賠償。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

計劃涵蓋因新冠肺炎相關原因引致行程取消、旅途中因確診而引起醫療費用或旅程阻礙、以致外遊回港後確診等。此外，產品亦涵蓋自駕遊及業餘運動等活動。

【大行點睇】高盛：內需股明年審慎樂觀  看好啤酒體育用品等7板塊  薦5股評級買入 潛在升幅最多35％【見下頁

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Klook客戶可以通過AXA安盛的一站式保險及健康生活數碼平台「Emma by AXA」手機應用程式，查看保單並提交索償，簡化流程，讓客戶能夠即時獲得支援，不受地域限制。

更多關於「Klook客路旅遊保」的資訊，可按此瀏覽。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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撰文 : 陳楚琨

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