【長江生命科技】長江生命科技斥5700萬 收購西澳洲葡萄園 澳紐葡萄園佔地增至7500公頃

長江生命科技（00775）宣布，旗下葡萄園資產組合完成收購西澳洲Edinger Estate葡萄園，交易總作價1,080萬澳元（約5,700萬港元），進一步拓展公司葡萄園業務。

長江生命科技今日（19日）收報0.76元，跌3.8%，成交額1,040萬元。

延伸閱讀：【黃碼取消】招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

據資料顯示，Edinger Estate優質釀酒葡萄園佔地約182公頃，總種植面積超過100公頃，是西澳洲瑪格麗特河（Margaret River）地區最大單一葡萄園之一。是次交易包括Tate Wines的長期租務協議。由Tate Wines釀製之Miles From Nowhere葡萄酒在業界屢獲殊榮。

計及新收購之Edinger Estate葡萄園，長江生命科技總計於澳洲及新西蘭擁有佔地約7,500公頃之葡萄園及其他農業相關物業，包括29個葡萄園項目，其中21個位於澳洲不同地區，其他則位處新西蘭，全部均由葡萄酒公司或種植商長期承租。

集團總裁甘慶林表示：「繼2021年購入同位於Margaret River的Gale Road葡萄園後，是次收購Edinger Estate將進一步鞏固長江生命科技在該地區的葡萄園資產組合，貫徹集團葡萄園業務之投資方針，收購由長期租戶承租之土地，帶來穩定的經常性收入。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明