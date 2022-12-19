泰王長女心臟病入院傳腦死 王室透露病情轉穩定

泰王哇集拉隆功的44歲長女帕差拉吉帝雅帕公主，上周因心臟病發入院搶救，一度傳出腦死亡的消息。泰國王室周一（19日）發表聲明，透露帕差拉吉帝雅帕的病情已轉穩定，但仍需使用維生儀器。

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事發於上周三（14日），帕差拉吉帝雅帕於首都曼谷北部呵叻府的軍犬訓練基地心臟病發，由直升機送往曼谷的朱拉隆功醫院救治。

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哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）與王后蘇提達（Queen Suthida）、泰國總理巴育（Prayut Chan-O-Cha）、一眾官員和宗教領袖上周五（16日）也前往醫院探望帕差拉吉帝雅帕。泰王伉儷翌日宣布確診新冠肺炎。

泰國僧王已要求國內外所有泰國寺廟，特別為帕差拉吉帝雅帕誦經。

長期關注泰國王室動向的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）早前發文，聲稱帕差拉吉帝雅帕接受心肺復甦（CPR）後仍沒有知覺，並已裝上葉克膜（人工心肺）。他又指醫生已宣布公主腦死，但王室暫未公布消息。

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不過泰國王室周一發聲明，指帕差拉吉帝雅帕的病情在某程度上已穩定，不過心臟跳動時的心室收縮不順利，需依靠藥物控制心跳，也需要維生儀器維持心臟、肺部和腎臟功能。

帕差拉吉帝雅帕為哇集拉隆功與原配兼表妹Soamsawali的獨生女，而Soamsawali正是詩麗吉太后的侄女。

帕差拉吉帝雅帕早年在美國康奈爾大學取得法學碩士及博士學位，也曾任職聯合國機構及泰國駐奧地利大使。

馬歇爾形容泰國人期望帕差拉吉帝雅帕日後繼承王位，或擔任攝政角色輔助患有自閉症的第一順位繼承人提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti），因此帕差拉吉帝雅帕的病情對泰國君主制有巨大影響。

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責任編輯：鄭錦玲