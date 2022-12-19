【HSBC滙豐】滙豐大灣區ESG指數較3年前升近15%　有定期披露ESG訊息的大公司比例升至96%

HSBC滙豐 （00005） 和中節能皓信首度發布「滙豐大灣區ESG指數」報告，顯示大灣區環境、社會及管治（ESG）整體表現在過去近3年中穩步提升。大灣區ESG區域指數以2019年第4季度為基期，以100為基點，從政策、環境、經濟和社會發展、企業管治、綠色和可持續金融5個方面對大灣區ESG和可持續發展表現作出評價。報告顯示，儘管某些季度略有波動，2022年第3季度的大灣區ESG區域指數比三年前上升近15%，達到114.68。

對於大灣區ESG行業子指數，在綜合考慮大灣區產業結構、《粵港澳大灣區發展規劃綱要》重點關注的行業、各行業對區内經濟和可持續發展的佔比後，報告選擇了8大重點行業作為調查對象，包括通訊服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、醫療保健、工業和房地產。結果顯示，8大重點行業ESG表現近3年內均呈上升趨勢。

其中工業的ESG表現在調查期內最突出。在「雙碳」背景下，製造業、交通運輸及建築業等行業在溫室氣體排放和資源使用等議題方面受到較大關注，在面對節能減排壓力的同時，也迎來發展機遇，市場對綠色裝備製造、低碳技術、清潔交通、綠色建築和綠色相關產品及服務的需求日益增長。

中小企ESG披露及管理動力不足

大灣區ESG公司子指數亦採用微觀分析的方法，對區內470間上市公司，從ESG訊息披露的覆蓋面和質量兩個方面表現進行分析。結果顯示，與2019年相比，去年大灣區大型公司和中小型公司的ESG訊息披露表現均顯著提升，大型公司的整體表現優於中小型公司，且差距在此期間擴大。調查數據顯示，有定期披露ESG議題相關訊息的大型公司比例，在過去近3年中從86%升到96%，但對於溫室氣體減排目標設定、高管薪酬與ESG績效掛鈎、董事會性別多元化等議題，大型公司的表現仍有改進空間。中小型公司由於對ESG披露及管理方面動力不足，且相對缺乏獲得專業諮詢服務以及合適的綠色和可持續金融工具來管理ESG議題或支持低碳轉型，其ESG整體表現的改善相比大型公司較慢。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，報告顯示大灣區企業已普遍認識到完善ESG管理和訊息披露的重要性，對氣候變化相關倡議的參與度也在不斷提升，這為大灣區實現低碳減排目標奠定了良好基礎。

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編輯：胡學能