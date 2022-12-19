【違紀受查】工信部前部長肖亞慶遭雙開、准辦退休手續　涉違規收受大額款項

▲ 【違紀受查】工信部前部長肖亞慶遭開除黨籍及撤職 涉違規收受大額款項

工信部前部長肖亞慶今年7月底被指涉違紀違法，正接受中紀委調查，央視周一（19日）報道指，經中共央批准，中紀委決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分。

中紀委稱，日前對工信部原黨組書記、部長肖亞慶嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。經查，肖亞慶背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，應予嚴肅處理。

中紀委提到，鑑於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得，按照懲前毖後、治病救人的原則，對其可予從寬處理。當局經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

此前有報道引述消息人士指，肖亞慶在北京住處被中紀委辦案人員帶走前，曾試圖割腕自殺但未遂自殺，但暫未獲官方證實。

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編輯：李哲毅