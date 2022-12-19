【人幣定存】半年人幣定存最高息2.9厘 中銀滙豐罕有齊減存息

▲ 港銀罕有輪流減人民幣定存息。

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人民幣定期存款的減息潮持續，今天（12月19日）暫有兩間銀行出手，包括華僑永亨削低1年期息率0.2厘，新息率僅得0.1厘低位，不過該行保持兌換資金另一選擇的特惠息，同期有2.8厘。另外，港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）下調3個月或以上年息，目前旗下最高息是1年期，削低0.1厘後至2.1厘。

回顧上周共有3行減人幣定存息，包括信銀國際調低3個月年息0.2厘，新息率僅1.8厘；建行亞洲下調1年期息率0.1厘至2.4厘；招商永隆狠削兩年期年息0.3厘至2.4厘。

其實，4間大行早自11月中已輪流劈息，中銀香港 （02388） 於12月2日撤3個月年息兩厘息，又把兩個月年息1.9厘下架，只新添1個月年息1.2厘。而渣打香港 （02888） 於11月底已全面下調短中長息；恒生 （00011） 也於11月底狠削1個月年息0.4厘，新息率僅險守1厘。滙豐（HSBC）更早於11月15日已調低3個月及半年期存息，尚幸一年期的息率維持兩厘關。

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專家預期，人幣定存息暫易跌難升，扭轉過往年結前鬥加存息的慣例，畢竟人行降準放水後，令年底前銀根轉趨鬆動。

此外，比併4大行的人幣定存息率，先說3個月期，中銀香港於12月2日調低0.2厘至1.8厘，但仍冠絕發鈔行；恒生於11月28日劈0.4厘至1.6厘，險勝滙豐減息後的1.5厘；至於渣打於11月28日降低0.2厘後至1.5厘，且只攻中小企客戶選擇。

半年期方面，中銀年息是2.1厘；渣打於11月28日下調0.2厘至險守兩厘關；恒生早前大減0.3厘至1.9厘，仍較滙豐於11月中削0.2厘後的1.7厘為高。

1年期息率方面，渣打於11月28日狠削0.4厘至僅得2.2厘，跟中銀看齊；滙豐險守兩厘關，恒生乏長期定存的特惠息。

計及中小行在內，目前1個月年息爆冷以花旗的7厘膺高息王。至於3個月、半年及1年期年息皆以富邦居首，3個月報2.7厘、半年2.9厘、1年更達3.1厘。

富邦是鮮有逆市獨加的業界，該行自8月16日減息以來，相隔近4個月再掉頭加，12月9日把9個月及1年期勁加0.6厘，令9個月年息重上3厘新關，1年期更達3.1厘的破頂息，但入場費要求等值100萬港元，須全新或兌換資金。

兩年期則以招商永隆的2.7厘稱王，起始金額須500萬元人民幣才享最高特惠息。論及冠絕全城的息率，是建行亞洲的7天年息享15厘，跑贏南商及富邦的13.88厘，而信銀國際相同短存也有13.8厘，打入高息榜5甲列，可是，全部皆要求兌換資金等附帶條件。

好「息」之徒宜緊盯人民幣滙價走勢，今年人幣已急挫逾一成，賺息或只能幫補蝕滙；幸而在岸價（CNY）近期轉強，今天暫報6.89。

展望人民幣前景，花旗最近已上調人民幣預測。花旗銀行投資策略及財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，內地於12月5日正式下調存款準備金率0.25厘，或將為明天（20日）調低貸款市場報價利率（LPR） 創造空間，尤其是5 年期的LPR。至於美元兌在岸人民幣預測，料3個月內見7.2；未來半年至1年重上6.9；但維持兩年的長期目標預測為6.9。

另方面，人行將於明天標售50億元半年央票，市料中標息率或低於同屬低風險的定存；現時6個月定存年息最高有2.9厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪