▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲：香港地域所有可用區雲產品正陸續恢復正常 另將進行賠付

阿里巴巴 （09988） 昨（18日）旗下阿里雲的香港服務據點出現故障，多個香港及澳門網站受到影響。阿里雲官網當天深夜更新處理進展指，目前阿里雲所租用的機房已修復製冷設備故障，阿里雲香港地域所有可用區雲產品功能正在陸續恢復正常。

對於受本次故障影響的產品，阿里雲將根據相關產品的SLA協議進行賠付。

阿里雲昨表示，經排查，阿里雲香港地域故障確認是因為所租用數據中心機房製冷設備故障所致，影響香港地域可用區C的雲服務器ECS、雲數據庫、存儲產品（對象存儲、表格存儲等）、雲網絡產品（全球加速、NAT網關、VPN網關等）等雲產品使用。這一故障也影響了香港地域控制台訪問和API調用操作。事件牽連甚廣，甚至有加密貨幣交易所OKX部分用戶一度無法提領，帳戶更顯示資金歸零。

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編輯：姚卓然