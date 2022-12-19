【捐款活動】惠康「食咗飯未」累積捐款超過600萬 冬至送暖加碼送一千個愛心包

惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動推出逾一周年，累積捐款超過600萬港元，相等於2,000萬碗米飯。適逢冬至臨近，「食咗飯未」慈善行動捐出約1,000 個愛心包，為弱勢家庭送上關懷及暖意。

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是次捐贈的愛心包，裝有5款應節產品，當中包括：御品皇鮑汁海螺片、御品皇珍珠 菇、御品皇泰國米粉、御品皇去核紅棗及御品皇蛋卷。另外，惠康亦會於12月16日至22日期間再次推出「加餸啦！」慈善活動，當中一連7日將會把慈善米捐款加倍，每出售1公斤御品皇香米即捐出1元，並且以配對形式捐出相同產品，即顧客購 買指定御品皇優質產品一件，惠康便捐出一件。

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關於「食咗飯未」愛心米庫慈善行動為惠康推出的慈善行動，在此計劃下，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐出0.5元予膳心連基金，以緩解基層市民及社福機構於疫情下的衝擊。每月第一天為「愛心加倍日」，顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1元。除了恆常賣米捐款外，惠康更承諾在重要的傳統節日，捐出食物「加餸啦！」，即顧客購買指定御品皇優質食材，惠康便以配對形式捐出相同產品，並且將慈善米捐款加倍。

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撰文：鄭日棱