【無與輪比@iM網欄】上海車廠 傳Tesla減產的啟示

據《路透社》報道，Tesla上海工廠12月的Model Y產量，將會較上一月減少30%。報道引述2位Tesla上海工廠內部人士透露，Model Y和Model 3的組裝綫大部分員工在12月最後一周無需上班。而 Model Y的停產甚至或會延長到1月初，至於Model 3的組裝綫在農曆新年之後或會再度停產；再參考《Bloomberg》的報道，部分原定11月入職的Tesla員工，被告知會延期入職。部分人被延期到農曆新年假期之後。

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市場對此的解讀，是內地的電動車需求增長減弱。的確，參考去年情況，上海車廠在年底關閉並非常態。參考中國11月份的EV銷售數據，Tesla的Model Y賣出69,098輛，Model 3賣出31,193輛，比亞迪期內賣逾20萬輛，但其最暢銷型號「宋Plus新能源」，亦只售出64,145輛、另一型號「漢」售出31,786輛。數據上看，目前只有2個主要在銷型號的Tesla需求又未至於太弱。

然而，須考慮的是，11月份，一向由廠方直銷的Tesla提供了不少出車優惠，包括保險，以及車價減了9%，這才令這家全球EV龍頭在中國的單月銷量，按月增長四成、按年增長九成。

事實上，中國內地在抗疫政策急轉彎之下，經濟確面對不少變數，過往區域性的管控措施，未必致命性地影響買家的購車意欲，但假如疫症出現大規模的嚴重擴散，經濟活動或會受制，更有機會波及涉及多個環節的供應鏈。

值得留意的是，包括財政部、稅務總局及工信部等多個部委早前發出公告，延續新能源汽車免徵車輛購置稅，在2023年內購置的新能源汽車，與目前一樣免徵車輛購置稅。汽車涉及多個經濟環節，中國汽車業佔GDP約9%，而中國在環球EV競爭格局上更是佔有領先位置，似乎在經濟面臨重大變數之時，中國亦不敢輕視，必須確保最有優勢的行業保持動能；然而在此基礎之上，行業龍頭卻仍然傳出減產消息，見微知著，來年中國電動車市場以至整體，絕對值得密切關注。

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作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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