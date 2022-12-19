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【大行報告】料盈利提升推遲兩年 瑞銀予中國鐵塔「中性」

股樓投資 16:18 2022/12/19

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瑞銀表示，因為預期盈利提升將在2026年至2027年發生，比之前預期的2024至2025年為遲，將中國鐵塔（00788）目標價由1.05元下調至0.98元，並予評級「中性」。中國鐵塔周一（19日）收市報0.83元，跌幅5.7%。


【青姐話】超級議息周 財息難兼收

該行指，中國鐵塔舉行了分析師簡報會，其中介紹與電訊公司簽訂的新五年協議，當中給予額外的2.4%共同折扣。管理層預計明年的整體財務影響可控，明年總收入能穩步增長。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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管理層又預料，明年鐵塔收入料有單位數下跌，鐵塔及室內分布系統(DAS)業務收入則會繼續增長，兩翼業務(智聯業務及能源業務)將保持穩健的增長勢頭。而在經營槓桿和成本控制下，經營利潤率將保持穩定。

 

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 瑞銀 中國鐵塔（00788） 大行報告

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