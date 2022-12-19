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【日本遊】訪日遊客人均購買力1.1萬元　單價升至疫前3倍

商業 17:00 2022/12/19

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奢侈品牌及高檔手錶是推動免稅銷售額恢復的主要原因。（法新社圖片）

隨著新冠疫情下的外出限制放寬，訪日外國人消費及日本國內旅遊需求擴大，部分百貨商場12月的免稅銷售額甚至超過新冠疫情前。

【聖誕節】聖誕樹4至5呎最受追捧　人均消費2千元

在日圓貶值推動下，訪日遊客的高額消費擴大。據日本百貨店協會的數據顯示，10月免稅銷售額為136億日圓（約7.8億港元）。數字雖比2019年同月減少47%，惟高島屋等5家大型百貨商場11月的免稅銷售額恢復到了19年同月的5至9成。日本東京圈的三越伊勢丹店舖從11月底到12月上旬的免稅銷售額超過19年同期4%。

日圓貶值起推動作用

奢侈品牌及高檔手錶是推動免稅銷售額恢復的主要原因。有部分商品在日圓貶值效應下，比於國外購買更便宜，因此備受歡迎。

據日本百貨店協會介紹，訪日遊客的人均購買單價截至10月為19.2萬日圓（約1.1萬港元），是2019年同月6.5萬日圓（約3700港元）的近3倍。

位於東京的松屋銀座店自11月後開始頻繁售出約50萬日圓（約2.9萬港元）的高級手袋及高檔手錶，12月1至15日的免稅銷售額更超過2019年同期5.7%，負責人表示：「來自香港及台灣等大中華地區的遊客十分多，12月整體業績超過新冠疫情前」。

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責任編輯：李智美

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