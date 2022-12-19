【港元定存】港元7天定存10厘高息王最後召集 年底將截止

▲ 不少超高港元定期存款將於下周到期。

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不少人仍回味今晨世界盃王者之戰，疊加市場假日氣氛甚濃，難怪今天（12月19日）暫僅得1間銀行調整港元定期存款息，大眾銀行全面降低短中長息，其中短存是重災區，1周年息劈0.6厘至險守1厘。目前只餘下8個交易日便進入2023年，提醒追息族不少特惠息將於下周五（12月30日）到期。再者，面對上周罕現5行齊減定存息，專家普遍預期存息已見頂，遂提醒好息之徒趁優惠仍在，趕快搶乘高息尾班車。

最後召集的港元定存計劃包括星展7天年息享10厘、集友相同短存年息為6厘、渣打香港 （02888） 7天年息為5厘；華僑永亨3個月享5厘年息、東亞 （00023） 3個月8.8厘年息；恒生 （00011） 半年享5厘等特惠年息，多個存款計劃皆於本年底便屆滿。

而小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank），與中移動 （00941） 旗下MyLink推3重賞，新客用手機號碼註册及成功開立帳戶，賺積分兼獲升息券，在現有3個月定存的4.3厘年息再額外多兩厘，全期息率為6.3厘，這優惠亦正倒數。至於花旗3個月享4.88厘年息更於本周六（24日）到期，富邦1年息率5.1厘則於下周三（28日）截止。

事實上，即使未有標明截止期的定存，也隨時取消高息，比方：南商剛於12月7日突推6個5厘或以上的超高息計劃；詎料事隔一周已撤銷一般客戶3個月、半年及1年享5厘的優惠，新息率只得4.9厘。同樣，建行亞洲取消1年享5.1厘年息，交銀香港及大新 （02356） 齊把5厘息下架。

檢視近期的定存市况有3大新常態，除了罕現5行減息潮外，另一是短加長減，最吸睛的是平保 （02318） 旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）加3個月年息0.2厘至4.4厘，同時卻勁劈9個月年息3.1厘至乍現1.5厘低位。

第3大趨勢是，業界就算不減息，也大幅提高門檻，如創興把1年定存享5.05厘息率的入場費，從5000元提高至50萬元。而工銀亞洲推1年期享5厘息，起存額須1000萬元，為市面最高門檻的特惠息，遠較南商及招商永隆的起始金額500萬元高。

星展推跨年新資金活期存款利息優惠 最高5.5厘有何要求？【下一頁】

此外，比拼高息榜，3個月期以東亞的8.8厘續居首，以存款1萬元新錢為上限，惟全新客戶最多只賺約220元利息；半年期方面，南商削減年息0.1厘後，但續以5.2厘奪冠；1年期方面，南商減至5.3厘，惟榜首寶座未受挑戰，以入場費500萬元計，從前周全期穩袋27萬元利息，降息後上周只得26.5萬元，變相少袋5000元。

那邊廂，星展另闢戰線，推活期存款5.5厘息，出糧戶及指定按揭戶須存入500萬元新資金；而信銀國際的大富翁計劃的活期息最高達7.28厘、建行亞洲的月月增息最高為5.5厘、渣打香港 （02888） 高息馬拉松也有5厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪