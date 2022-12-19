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【稅貸優惠】投保ZA Bank指定計劃　可扣稅兼享高達10萬元「零息稅貸」

理財智慧 16:38 2022/12/19

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虛擬銀行ZA Bank推出第二輪稅季貸款優惠，若用戶經ZA Bank App成功投保指定忠意人壽保險計劃，可享高達10萬元零息稅貸。

同場加映：【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

ZA Bank用戶可按照個人財務需要，經ZA Bank App稅貸頁面自行揀選以下其中一項稅貸優惠：

優惠一：

「零息優惠」

在2023年3月31日或之前，合資格ZA Bank用戶成功申請並提取10萬元或以下貸款額、12 個月還款期的稅季貸款，並最遲於成功提取貸款後30日內經ZA Bank App獲簽發由忠意人壽承保的指定保險計劃（見下方資訊），有機會享0%實際年利率。

 

優惠二：

「彈性還款」

 在2023年1月15日或之前，用戶在貸款申請流程中選擇「彈性還款」，成功申請並提取稅季貸款，完成首三期還款後可選擇隨時提早全數清還餘下貸款，而無須繳交任何手續費，理財更具彈性。

指定計劃包括：豐盛稅悅保延期年金 （5年保費年期計劃除外）；Z-Retire Pro 退休保 （2年保費年期計劃除外）；Z-Save Pro 儲蓄保 （2年保費年期計劃除外）；Z-Life Pro 人壽保；或 Z-Protect Pro 危疾保，推廣期內首年已繳總保費（扣減保費折扣前（如適用）及計算保費徵費前）需滿6萬元或以上。

【黃碼取消】招銀指本港入境限制放寬快於預期  推薦6隻本地消費股【見下頁

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此外，ZA Bank App同時推出稅務平台「ZA Tax Master」，協助用戶一站式處理交稅及扣稅事宜。

功能一：

扣稅計算機

 

用戶只需在 ZA Bank App 上完成簡單稅務評估資料，最快 3 分鐘即可獲來年預測稅款，ZA Bank 將按金額計算合適的慳稅方案。

 

功能二：

免費扣稅方案諮詢

 

用戶可經 ZA Bank App 免費預約一對一諮詢，由忠意人壽安排專屬理財顧問親身面談，進行財務需要分析並審視保障方案，貼身訂造慳稅計劃。

 

功能三：

預設轉賬輕鬆交稅

 

 用戶可經 ZA Bank App 掃描稅單上的二維碼，再選擇指定日期登記預設轉賬，避免繳交逾期罰款。由即日起至12月31日，只要成功經「ZA Tax Master」繳付任何金額的稅單，都有機會獲得 50,000 ZA Coin 回贈（500元等值）。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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撰文 : 陳楚琨

保險公司 眾安銀行 稅務 經濟 稅務貸款 儲蓄 虛擬銀行 香港 銀行 人壽保險

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