【大行報告】宏利投資管理：市場逆風將在明下半年減弱 惟短期內風險依然存在

宏利投資管理周一（19日）發表2023年展望，預期市場逆風在2023年下半年減弱，惟短期內風險依然存在，另外整體亞洲經濟，將受在中國經濟重啟以及政策支持力度加大之下受惠。

環球宏觀策略部聯席主管 Sue Trinh 表示：「在環球通脹上升、利率可能見頂引起的不確定性以及環球經濟衰退風險上升的宏觀環境下，2023 年上半年市場可能會出現一系列更劇烈並持續更長時間的波動。然而，市場情況下半年或較為樂觀，因為逆風可能會減弱，為金融市場帶來更有利的條件。」

宏利投資管理亞洲區多元資產執行總監兼客戶投資組合管理主管高沛樂表示，風險資產將繼續走高，並預計美國高收益債券和個別美元計價的新興市場債券的收益機會將增加。而美國高收益債券可能產生穩定的收益率，而鑑於估值較低，新興市場美元債券可能存在利差機會。

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另外在亞洲投資市場方面，宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲指，隨著中國政府近期放寬部分疫情相關的限制，已看到中國內地經濟反彈的跡象。他預計，當內地防疫措施進一步放寬，加上確診病例下降時，中國將距離復甦更進一步。而即將召開的中央經濟工作會議將在財政和貨幣方面推出更多支持政策，為有利股市的正面消息。

陳致洲續指，看好長期主題投資，包括先進製造業、機械和半導體，主因為中國內地對這些行業的需求有可能上升。另外，該行將對可再生能源和亞洲一些受惠於碳排放控制的公司採取更具選擇性的態度，因該行認為選擇性將是 2023 年及以後的投資關鍵，這種策略有助該公司在不確定性，以及基本面增長較低的情況下，為一些具價值和增長機會的公司進行定價。

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記者：何珊如