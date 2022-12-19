  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【懸賞計畫】Facebook更新漏洞懸賞計畫 最高獎金提升至30萬美元

理財智慧 17:55 2022/12/19

分享：

分享：

不少企業都會提供漏洞懸賞計畫予發現並回報他們系統漏洞的安全人員，Meta也不例外，近日，Meta旗下的Facebook宣布更新漏洞獎勵計畫支付指引，重點加強包括行動遠端程式碼執行（mobile RCE）、帳號接管、2FA繞過，以及VR產品漏洞的檢查，當中在RCE系統中發現漏洞的人士最高可拿30萬美元（約233萬港元）獎金。

【稅貸優惠】投保ZA Bank指定計劃　可扣稅兼享高達10萬元「零息稅貸」【下一頁

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

Facebook表示，自2011年以來，公司收到外部研究人員17萬次漏洞通報，並發出了8,500多次獎勵，金額達1,600多萬美元（約1.24億港元）。而在2022年度，Facebook亦收到了約1萬次通報，使他們發出750多次獎金，總金額超過200萬美元（約1,556萬港元）。獎金額最高的安全人員則以印度、尼泊爾及突尼西亞居最高。

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

Facebook表示，支付指引是為特定漏洞類別設定平均最高支付水準，並說明臉書評審漏洞獎金的條件。但該公司強調每件漏洞通報都是依個案審核，也可能有些漏洞能獲得高於設定的獎金上限。

【捐款活動】惠康「食咗飯未」累積捐款超過600萬 冬至送暖加碼送一千個愛心包【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 Facebook Meta

上一篇文章

房協慶75周年派現金券　住戶每人獲贈100元現金券

下一篇文章

【職場趣聞】畀舊公司炒完 苦等一年再請返?網友好感激公司再收留? 網民:估吓邊間公司?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【公共交通】平安夜免費乘車日 UNIQLO請全港市民乘坐電車及巴士 港九多區指定電車及巴士路線免費任搭
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款