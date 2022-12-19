【懸賞計畫】Facebook更新漏洞懸賞計畫 最高獎金提升至30萬美元

不少企業都會提供漏洞懸賞計畫予發現並回報他們系統漏洞的安全人員，Meta也不例外，近日，Meta旗下的Facebook宣布更新漏洞獎勵計畫支付指引，重點加強包括行動遠端程式碼執行（mobile RCE）、帳號接管、2FA繞過，以及VR產品漏洞的檢查，當中在RCE系統中發現漏洞的人士最高可拿30萬美元（約233萬港元）獎金。

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Facebook表示，自2011年以來，公司收到外部研究人員17萬次漏洞通報，並發出了8,500多次獎勵，金額達1,600多萬美元（約1.24億港元）。而在2022年度，Facebook亦收到了約1萬次通報，使他們發出750多次獎金，總金額超過200萬美元（約1,556萬港元）。獎金額最高的安全人員則以印度、尼泊爾及突尼西亞居最高。

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Facebook表示，支付指引是為特定漏洞類別設定平均最高支付水準，並說明臉書評審漏洞獎金的條件。但該公司強調每件漏洞通報都是依個案審核，也可能有些漏洞能獲得高於設定的獎金上限。

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撰文：鄭日棱