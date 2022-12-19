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【消費情報】新一輪惠康「笑住儲」活動 購買滿60元可獲笑印1個 yuu積分獨家換購韓國家電及儲物盒

理財智慧 19:49 2022/12/19

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惠康超市推出全新一輪「笑住儲」活動，並精選一系列來自韓國的Bokuk高顏值家電及廚具。由即日起至2023年3月9日期間，凡購物每滿60元即可獲得笑印一個，買指定產品更送額外笑印，集齊指定數量的笑印或yuu會員積分，即可免費獨家換領或換購3款廚房家電和3款廚具；當中的「廚剪及矽膠煮食夾套裝」更只供限量換購，數量有限，換完即止。

【青姐話】超級議息周   財息難兼收

韓國Bokuk品牌創立於1974年，一直傳承工匠製藝精神以打造出多款簡約時尚而實用的廚房電器和廚具，多年來屢獲多個韓國家電品牌大獎和世界產品設計大獎。

是次惠康的笑住儲活動精選了3款家電包括果汁攪拌機、多功能電煮鍋和便攜電煮鍋，廚剪及矽膠煮食夾套裝以及儲物盒套裝和1.4L儲物盒，分別配以淡薰衣草、天使粉紅和薄荷綠3款小清新色調。

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責任編輯：嚴浩文

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