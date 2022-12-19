【全球通脹】無懼通脹及能源危機 德國12月企業士氣升幅超預期 

根據IFO經濟研究所周一（19日）公布的數據，德國Ifo商業景氣指數在12月錄得88.6點，升幅超過預期的87.4點以及上月的86.4點。

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另外，商業現況指數12月數據亦高於預期的93.5，從上月的93.2升至94.4，為連續六次下降後首度回升。

近月越來越多的跡象表明，德國經濟或可以避免因能源供應暴跌而引發的經濟衰退，IFO總裁Clemens Fuest表示，德國企業正滿懷希望地進入假日季。

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記者：何珊如