  • 15°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球通脹】無懼通脹及能源危機 德國12月企業士氣升幅超預期 

環球政經 18:09 2022/12/19

分享：

分享：

根據IFO經濟研究所周一（19日）公布的數據，德國Ifo商業景氣指數在12月錄得88.6點，升幅超過預期的87.4點以及上月的86.4點。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

另外，商業現況指數12月數據亦高於預期的93.5，從上月的93.2升至94.4，為連續六次下降後首度回升。

近月越來越多的跡象表明，德國經濟或可以避免因能源供應暴跌而引發的經濟衰退，IFO總裁Clemens Fuest表示，德國企業正滿懷希望地進入假日季。

同場加映：【MPF】11月強積金反彈  成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 能源供應 能源危機 指數 通脹 德國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【旗艦新店】李寧香港首間旗艦店於廣東道開業 店舖兩層總面積超過7,000平方呎 定期舉辦運動活動服務本地社群
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【電話儲值卡實名】明年停用未實名登記電話儲值卡
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【新鈔2023】渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 懶人包 本月31日起預訂「新鈔套裝」
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
【聖誕大抽獎】花旗銀行推 賞您飛「快閃大抽獎」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款