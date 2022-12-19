【網絡安全】Facebook漏洞懸賞計畫　最高獎金提升至233萬元

為保障系統安全性，科企均會設立漏洞懸賞計畫來邀請安全人員匯報漏洞。而近日Meta旗下的Facebook就宣布，更新漏洞獎勵計畫支付指引，若匯報特定類別漏洞，最高可獲30萬美元（約233萬港元）獎金。

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Facebook表示，為了能安全地推動元宇宙願景，減少系統漏洞，接下來將會把Meta的虛擬實境（VR）及混合實境（MR）裝置產品包括Meta Quest Pro和Meta Quest Touch Pro控制器的漏洞列入獎勵行列。

而今年則重點加強了如行動裝置遙距執行程式碼（mobile RCE）、帳號接管、繞過雙重認證，以及VR產品漏洞的檢查，Facebook也為此向相關安全人員提供獎金，其中mobile RCE漏洞獎金高達30萬美元，而帳號接管漏洞的獎金有13萬美元（約101萬港元）。Facebook又指，設立支付指引是為特定漏洞類別設定平均最高支付標準，並說明Facebook評審漏洞獎金的條件。

獎金依個案審核 部分漏洞可獲高於上限

但該企強調，每個漏洞獎金都是依個案審核，也可能有部分漏洞，能獲得高於設定的獎金上限。例如今年Facebook就針對一個電話號碼帳號回復流程中，可能導致攻擊者重設密碼，並接管帳號的帳號接管漏洞，發放16.3萬美元獎金（約126萬港元）。而當時發現該漏洞的一名印度研究人員，還將此漏洞串聯另一個雙重驗證漏洞，因此又獲得2.5萬美元（約19萬港元）獎金。

Facebook透露，自2011年以來，該企收到外部研究人員超過17萬次漏洞通報，並發出逾次獎勵，金額超過1,600萬美元（約1.24億港元）。單計算今年，該企也收到了約1萬次報告，發出超過750次獎金，總金額超過200萬美元（約1,556萬港元）。以獲獎金額最高的研究人員，主要是來自印度、尼泊爾及突尼西亞。

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責任編輯：曾曉汶

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