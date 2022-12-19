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【收購Twitter】馬斯克又有新搞作？ 網上公投問網民：自己應否辭去Twitter負責人一職？

理財智慧 16:54 2022/12/19

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馬斯克入主Twitter之後搞作不斷，在今天（19日）他又在個人Twitter帳號上舉行民調投票，詢問所有網民「自己應否辭去Twitter 負責人一職？」投票時間約 12小時，他強調自己會遵守這次投票的結果。

【大行報告】宏利投資管理：市場逆風將在明下半年減弱 惟短期內風險依然存在【下一頁

【溫股知新】大市如期趨波動 應市策略你要懂

馬斯克的經商能力相信無庸置疑，目前他已經掌管了Tesla、SpaceX、The Boring Company、Neuralink這幾家大公司，但自他斥資440億美元入主 Twitter以來，引發的大小風波不斷，甚至也有他個人意見凌駕於公司團隊專業決策的疑慮，因此被質疑由專業人士來帶領這家社交媒體公司，而非馬斯克本人是否會是更好的做法？

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

馬斯克除了在Twitter帳號上舉行民調投票之外，他亦抽空回覆網友提問，當中表示Twitter是一份需要將自己畢生積蓄投入的業務，他又表示自5月以來，Twitter一直處於快要破產的狀態，因此自己的工作並非如大眾想像般有趣。

【捐款活動】惠康「食咗飯未」累積捐款超過600萬 冬至送暖加碼送一千個愛心包【下一頁

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撰文：鄭日棱

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