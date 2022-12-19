【大行報告】普徠仕12月報告：聯儲局放緩加息 固定收益市場有望獲得正回報

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，隨着目前的收益率處於較高水平，加上預期明年經濟增長放緩會導致通脹減慢，各國央行正在放鬆緊縮政策，令固定收益市場有望獲得正回報。

報告指出，雖然明年主要經濟體或將出現衰退，但信貸基本面仍然相對良好，符合該行分析師對違約率將向長期平均水平適度上升的預期。

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環球股票市場方面，報告表示因央行仍採取積極的緊縮政策，令經濟增長和企業盈利前景疲弱，因此該行對股市環境保持謹慎，並在價值型和增長型之間保持平衡，經濟增長放緩不利於周期性股票，而利率上升則使增長型股票承壓。

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記者：何珊如