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【內房危機】中央財辦：住房等仍存限制性措施妨礙需求　持續優化需求側管理

股市 15:23 2022/12/19

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【內房危機】中央財辦：住房等仍存限制性措施妨礙需求　持續優化需求側管理

中央經濟工作會議日前閉幕，中央財辦表示，今次會議對房地產行業風險化解和可持續發展作出重要部署。中央財辦又稱，要著力改善房地產預期，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，比如，在住房消費等領域還存在一些妨礙消費需求釋放的限制性政策，這些消費潛力要予以釋放。

中央財辦提到，結合落實生育政策和人才政策，解決好新老市民、青年人等住房問題；鼓勵加大保障性租賃住房供給，發展長租房市場；合理增加消費信貸，支持住房改善等消費。

加大金融支持力度 中期完善土地基礎制度

房地產業風險方面，中央財辦表示，去年下半年以來內地房地產市場明顯走弱，近幾個月來出現加速下滑，成為影響經濟運行中一個重大風險因素，下一步要立足內地巨大需求空間支撐，持續優化需求側管理，加大對剛需和改善性住房需求的金融支持力度；中期要研究促進房地產業健康發展的治本之策，改革完善房地產相關土地、財稅、金融等基礎性制度，多渠道增加市場化長租房和保障性租賃住房供給，推動房地產企業轉型發展，構建房地產健康發展新模式。

中央財辦提到，內地城鎮化率仍有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大，近期密集出台的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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