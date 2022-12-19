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【聖誕節】聖誕樹4至5呎最受追捧　人均消費2千元

商業 15:10 2022/12/19

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有售賣聖誕樹的商戶反映，部分市民外遊「帶走」本地消費，今年需「劈價」來吸客。（資料圖片）

聖誕節臨近，不少市民開始購買裝飾布置家居。有售賣聖誕樹的商戶反映，部分市民外遊「帶走」本地消費，今年需「劈價」來吸客，且同行間的競爭比以往更大。

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零售商Gift Flowers HK創辦人鍾震東反映，今年的產品減價1至2成，坦言需降價吸客。他提到，同行之間的競爭也很大。「近日有大型連鎖家具店推出大特價，原價近千元的聖誕樹降價至50元一棵，對消費者而言當然十分吸引，可以看到大企業亦在清庫存。」

大企業亦要清庫存　大減價至50元

鍾解釋，今年銷情明顯受市民外遊影響，該企的聖誕樹往年通常於12月初全部賣完，惟今年卻要大減價，於12中旬才售罄。「其實我們已預料今年銷情會較差而調整庫存，惟情況仍比想像中差。」

Let Hope Bloom主售迷你聖誕樹，其負責人Clara表示，人均消費約1,000元。受市民外遊影響，零售及工作坊的生意額有所下跌，惟企業方面的銷售額則上升了約1成5。她指出，市民於上年聖誕期間無法外遊，故把消費金額用來布置家居，惟今年則把預算放在旅行上。

園藝花藝服務網上平台Buzztrees發言人表示，現時已售出約2,000多棵聖誕樹，並反映客戶可能於上年發現產品很早便售罄，故今年早於10月下旬便已訂購聖誕樹。該企的大熱產品是德州松及貴族松，以4至5呎最受歡迎，人均消費約為2,000元。

早鳥優惠吸力弱　11月才接單

商戶亦提到，今年早鳥優惠的吸引力未及以往強勁。Let Hope Bloom的Clara表示，上年10月下旬便會吸引到市民提早預定聖誕樹，惟今年到了11月下旬才見定單，估計與市民當時正觀望政府是否放寬隔離政策有關。

而Gift Flowers HK的鍾震東亦指出，該企已特地提早以電郵通知客戶早鳥優惠的詳情，惟今年的反應只及上年6至7成。

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記者：李智美

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