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【小米1810】小米據報近期「多方位」裁員　涉逾5000人

股市 15:11 2022/12/19

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【小米1810】小米據報近期多方位裁員　涉逾5000人

據內媒引述消息來自小米 （01810） 多個部門員工報道，小米近期開啟了一輪裁員，而當中涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門，並估算整體裁員或達15%，即涉逾5000人。

小米現跌2%，報10.76元。

消息人士指，是次裁員補償方案為N+2，許多被裁員工對於N+2的補償方案已經感到相當滿意，未休完的年假則是按照雙倍工資折算。部分員工認為，按照今年的形勢，補償方案相較年終獎或許還勝一籌，有三年資歷員工拿完N+2後表示，「比正常乾7個月多」。

報道指，本輪裁員整體力度暫未明確，估算或達15%。而部門之間裁員力度不盡相同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，互聯網部也有團隊裁員40%。

財報顯示，截至9月30日，小米集團共有35314名全職員工，其中32609名位於中國大陸。按照這一數字估算，裁員數字或達5300人。

以上消息，小米未有置評。

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編輯：姚卓然

 

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