【小米1810】小米據報近期「多方位」裁員　內部消息否認規模逾5000人

▲ 【小米1810】小米據報近期「多方位」裁員 涉逾5000人

據內媒引述消息來自小米 （01810） 多個部門員工報道，小米近期開啟了一輪裁員，而當中涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門，並估算整體裁員或達15%，即涉逾5000人。不過，另有小米內部消息指，雖然公司將展開裁員，但規模遠遠沒有網上流傳般大，並指裁員5000人消息是來自內地職場社交平台「脈脈」的匿名造謠。

小米股價周一高開低走，全日跌1.8%，收報10.78元，成交6.85億元。小米發言人暫未正式回應傳聞。

「N+2」加未放年假雙倍支薪

據內媒引述消息指，小米是次裁員規模較大，但與人事部溝通是「好說好散（好來好去）」，補償方案為N+2（即每工作一年支付一個月月薪，另加兩個月月薪），而員工未休完法定年假就會以雙倍金額折算。

報道引述部分員工認為，按照今年的形勢，補償方案相較年終獎或許還勝一籌，有三年資歷員工拿完N+2後表示，「比正常做7個月多」。

報道聲稱，本輪裁員整體力度暫未明確，估算或達15%。而部門之間裁員力度不盡相同。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，互聯網部也有團隊裁員40%。

財報顯示，截至9月30日，小米集團共有35,314名全職員工，其中32,609名位於中國大陸。按照這一數字估算，裁員數字或達5300人。

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編輯：姚卓然