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英國推兩英鎊乘車優惠 鼓勵多坐巴士減排免塞車

環球社會熱點 16:01 2022/12/19

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英國政府宣布明年初推出乘車優惠，經補貼後英格蘭大多數巴士路線票價上限為2英鎊（約19港元），希望鼓勵民眾多乘坐公共交通工具，減少碳排放和改善塞車情況。

英政府企硬拒就加薪幅度讓步 護士第二次罷工在即 【下一頁】

英國交通部與National Express及Stagecoach在內，合共超過130家公共交通營運商簽約，推出名為「2英鎊出行」（Get Around for £2）的推廣計劃，政府會斥資6,000萬英鎊（約5.7億港元）補貼計劃。

明年1月至3月期間，大多數營運商的巴士單程票價上限為2英鎊。參與計劃的路線平均票價經補貼後下調近三分之一，而約克郡部分路線票價更大幅下調超過75%。

交通部更指，計劃有效減少約200萬輛汽車出行，達到減排和改善塞車。交通部也表示，當地巴士服務過去10年加速下滑，約25%的路線遭削減，票價上限料有助行業擺脫疫情並復甦。

英動員逾2,000軍人及公務員 暫填醫療等行業罷工空缺 【下一頁】

代表巴士營運商的客運聯合會（Confederation of Passenger Transport）行政總裁維德勒 （Graham Vidler） 表示， 2 英鎊票價有助乘客應對持續上升的生活成本，也可選擇新路線出行。

英媒指大曼徹斯特、利物浦和西約克郡等地已有2英鎊票價上限，至於倫敦巴士的單程票價為 1.65 英鎊。

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責任編輯：鄭錦玲

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