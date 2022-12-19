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英政府企硬拒就加薪幅度讓步 護士第二次罷工在即

環球社會熱點 15:05 2022/12/19

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英國護士工會上周四（15日）已舉行首次罷工，約1萬名護士計劃在本周再度罷工。但有英國官員表明政府不會在加薪幅度方面讓步，與工會談判陷入僵局。據報英國當局將再與工會聯絡促成談判，避免護士再度罷工。

英動員逾2,000軍人及公務員 暫填醫療等行業罷工空缺 【下一頁】

英國蘭開斯特公爵領地事務大臣杜永敦（Oliver Dowden）周日（18日）出席BBC節目，他表示政府將堅決回應護士的罷工，令公共部門的薪酬和通脹率失控是不負責任的表現。他指當局對公眾負有更廣泛的責任，需確保英國公共財政受控。

英國政府此前提議加薪4%，遭護士業界拒絕。英國最大護士工會皇家護理學院（RCN）指，護士的實際收入在過去10年下跌6%，要求加薪幅度高於上月零售物價指數（RPI）通脹率5%，相當於加薪19%。

政府不同意上述加薪幅度，合共約1萬名國民保健服務（NHS）護士本周二（20日）在英格蘭、威爾斯、北愛地區將再度罷工。

但英媒《衛報》周日報道指，衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）將與工會聯絡促成新一輪談判，避免再度罷工。

英國勞斯萊斯加薪16% 罷工行動取消 【下一頁】

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）上周五（16日）表示，除非政府官員展開有意義的談判，否則護士業界將繼續行動。她批評政府本有多次機會採取行動，但卻選擇背棄業界。

杜永敦則指，當局根據一個獨立薪酬審查機構建議決定護士薪酬，該機構已建議最低加薪1,400英鎊（約1.3萬港元），即相當於平均4%的漲幅。

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責任編輯：李俊儀

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