【中國經濟】瑞銀：料明年內地GDP增長4.9%、內房銷售未來幾個月回穩　一文看清市場對中經會看法（不斷更新）

▲ 【中國經濟】一文看清市場對中經會看法（不斷更新）

中國中央經濟工作會議12月15日至16日在北京舉行，會議強調，要做好明年經濟工作，要把恢復和擴大消費擺在優先位置、加快建設現代化產業體系等。本文將整合市場對中經會看法，讓讀者更深入了解箇中事宜。

瑞銀：料明年內地GDP增長4.9%、內房銷售未來幾個月低位企穩

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，會議把恢復和擴大消費擺在優先位置，重申了對房地產行業的支持基調，並明確要求加大對民企、外資和平臺企業的支持。因此，該行認為在明年3月的兩會上，政府會將經濟增長目標設定在5%左右，而瑞銀預計2023年GDP增長4.9%。

雖然防疫政策放鬆初期感染病例數目激增、對經濟活動帶來沖擊，汪濤預計中國或會繼續推進和落實疫情防控措施的大幅放鬆，不過一些 地方在冬季可能會繼續執行部分現存的防疫政策。至於房地產銷售，她認為會在未來幾個月低位企穩，二季度之後在政策放鬆和經濟重啟的推動下按季反彈。

另外，她預計央行可能繼續降准，不會降低政策利率、 但LPR有可能小幅下調5至10個基點；信貸穩健增長但略弱於今年。此外，會議要求找准關鍵核心技術和零部件薄弱環節，保證產業體系自主可控和安全可靠。新能源、人工智慧、生物製造、綠色低碳、量子 計算等前沿技術研發和應用推廣或將獲得更多政策支持。

ING：内地經濟復甦前路坎坷 仍料企業經營環境或改善

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，財政刺激措施和穩定的貨幣政策是内地2023年實現經濟增長的有力工具。可是，目前内地經濟復蘇步伐受疫情升溫影響。雖然春運的機票及火車票需求大，但民眾依然對前往人群密集場所感到謹慎。從現在到明年3月，内地經濟復甦前路坎坷，最新預計内地今年第四季GDP按年負增長0.4%，2022年全年增長為2.06%，而2023年增長4.3%。

她指，中經會議定調2023年的首要任務為通過擴大內需實現經濟增長，並推出刺激消費及科技發展的政策，預期不少行業會受惠於明年推出的政策支持，其中包括新能源汽車和安老服務。科技發展對支持經濟增長至關重要，因此相關政策將注重科技服務和產品的研發和生產。另外，工作會議强調保障民營企業的合法權益。綜合以上兩項政策，明年内地平台企業的經營環境或有改善。

彭藹嬈認為，明年内地經濟最主要的兩大變化分別是與病毒共存和支持房地產開發商。前者正在進行中，而後者則相對棘手。政府不希望房地產行業增加金融風險，但為開發商融資提供過多的政策支持有機會再一次造成過度槓桿。

該行指，財政刺激措施和穩定的貨幣政策會是2023年實現經濟增長的有力工具。預計明年的財政赤字將達GDP的8%。而貨幣政策將與今年相似，央行或再次下調存款準備金，延續幫助中小企業和房地產開發商的再貸款工具、下調7天期逆回購利率（每次10個基點）及1年期中期借貸便利利率。

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編輯：姚卓然