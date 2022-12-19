  • 16°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 15:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看法】洪灝：人民幣或轉勢　人行繼續寬鬆、降息降準可期

股市 14:22 2022/12/19

分享：

分享：

【名家看法】洪灝：人民幣或轉勢　人行繼續寬鬆、降息降準可期

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告指，儘管部分知名經濟學家主張中國量化寬鬆，但最近召開中央經濟工作會議昭示了一種更為審慎的政策取向。洪灝認為，人行進一步的降息降準，疊加抵押補充貸款的進一步放量和對房地產行業的有力支持應都可期，而宏觀槓桿率將攀升，同時人民幣現價即將與850日移動均線縱橫相交，「人民幣似乎正蓄勢待發」。

洪灝稱，每次匯改前後，人民幣現價都會與850日移動均線交匯，即中國短期經濟周期的波長，當前匯率水平與這一重要移動均線相距不遠。洪灝又認為，中國CPI和PPI之間的差值暗示國內外需求的相對強弱，同時注意到美元的長期趨勢已然開始走弱。

人民幣及風險資產將時來運轉

洪灝估計，隨著中國央行貨幣政策的放鬆而美聯儲貨幣政策的持續收緊，中美需求的相對強度將開始朝著有利於中國的方向傾斜，而人民幣和風險資產也將時來運轉。

報告提到，中國的M2貨幣供應量增速超過了其信貸增長，意味著大量現金淤積在金融系統中，並未通過商業銀行放貸轉化為信貸擴張。洪灝認為，現時美聯儲收緊貨幣政策工作「遠未完成」，與此同時，中國央行正不遺餘力地通過包括降息和降準，抵押補充貸款放量和結構性貸款在內的多套組合拳進行貨幣寬鬆。

寬鬆政策促進中國經濟增長

洪灝預計，寬鬆政策最終將轉化為信貸擴張，過程中房地產或複蘇，進而促進中國經濟增長，美聯儲的緊縮政策將繼續抑制美國需求，並最終拖累美國經濟增長，相對經濟增長的強弱屆時將體現於美元走軟的趨勢上，眼下人民幣理應會走強，尤其是相對於當前周期所見的約7.4這一最低位。

相關文章：

【名家看法】洪灝：恒指正從史詩級的低迷中脫險　料短期互聯網公司續跑贏

【大行看法】洪灝：恒指料已見底、將處16000至23000點間波動　傾向兩板塊更勝價值股

編輯：李哲毅

宏觀分析 大行報告 洪灝 經濟 量化寬鬆 中國人民銀行 M2 PPI CPI

上一篇文章

【中國經濟】瑞銀：料明年內地GDP增長4.9%、內房銷售未來幾個月回穩　一文看清市場對中經會看法（不斷更新）

下一篇文章

【2023展望】花旗：「沽標指、買恒指」為2023年首推交易策略之一　仍籲造淡人民幣？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】阿根廷射贏12碼　美斯初嚐世界盃冠軍　一文看清世界盃賽果
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【芯片大戰】鴻海突退出紫光集團投資　富士康平手轉讓紫光所有持股
【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱　澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱　美高梅及新濠各獲批750張賭枱
【澳門賭牌】金沙中國獲批1680張賭枱　澳博獲批1250張賭枱、銀娛獲批1000張賭枱　美高梅及新濠各獲批750張賭枱
【港股市況】濠賭股挫、銀娛金沙跌半成　ATM力撐、教育股續炒　恒指午後跌100點（不斷更新）
【港股市況】濠賭股挫、銀娛金沙跌半成　ATM力撐、教育股續炒　恒指午後跌100點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴獲新上任浙江省委書記考察、「在國際競爭和造福社會中大顯身手」　股價曾升近半成
【阿里巴巴9988】阿里巴巴獲新上任浙江省委書記考察、「在國際競爭和造福社會中大顯身手」　股價曾升近半成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款