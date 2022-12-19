▲ 【名家看法】洪灝：人民幣或轉勢 人行繼續寬鬆、降息降準可期

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告指，儘管部分知名經濟學家主張中國量化寬鬆，但最近召開中央經濟工作會議昭示了一種更為審慎的政策取向。洪灝認為，人行進一步的降息降準，疊加抵押補充貸款的進一步放量和對房地產行業的有力支持應都可期，而宏觀槓桿率將攀升，同時人民幣現價即將與850日移動均線縱橫相交，「人民幣似乎正蓄勢待發」。

洪灝稱，每次匯改前後，人民幣現價都會與850日移動均線交匯，即中國短期經濟周期的波長，當前匯率水平與這一重要移動均線相距不遠。洪灝又認為，中國CPI和PPI之間的差值暗示國內外需求的相對強弱，同時注意到美元的長期趨勢已然開始走弱。

人民幣及風險資產將時來運轉

洪灝估計，隨著中國央行貨幣政策的放鬆而美聯儲貨幣政策的持續收緊，中美需求的相對強度將開始朝著有利於中國的方向傾斜，而人民幣和風險資產也將時來運轉。

報告提到，中國的M2貨幣供應量增速超過了其信貸增長，意味著大量現金淤積在金融系統中，並未通過商業銀行放貸轉化為信貸擴張。洪灝認為，現時美聯儲收緊貨幣政策工作「遠未完成」，與此同時，中國央行正不遺餘力地通過包括降息和降準，抵押補充貸款放量和結構性貸款在內的多套組合拳進行貨幣寬鬆。

寬鬆政策促進中國經濟增長

洪灝預計，寬鬆政策最終將轉化為信貸擴張，過程中房地產或複蘇，進而促進中國經濟增長，美聯儲的緊縮政策將繼續抑制美國需求，並最終拖累美國經濟增長，相對經濟增長的強弱屆時將體現於美元走軟的趨勢上，眼下人民幣理應會走強，尤其是相對於當前周期所見的約7.4這一最低位。

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編輯：李哲毅