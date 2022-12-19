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【2023展望】宏利投資：美聯儲最快明年第4季減息　籲吸收息資產、長期主題亞洲股票抵禦風險

股市 14:53 2022/12/19

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【2023展望】宏利投資：主要發達經濟體或在上半年出現衰退

宏利投資管理發布2023年投資展望，該行認為，主要發達經濟體2023年增長將受累於激進緊縮政策，大部分地區上半年勢陷入經濟衰退，投資市場下半年才見改善，而中國內地、香港、台灣、日本等亞洲經濟體就有望受惠於經重啟。宏利投資管理認為，此經濟環境中，應分散投資能帶來自然收益的資產，繼續看好個別具長期投資主題的股票。

宏利投資管理環球宏觀策略聯席主管Sue Trinh指，該行目前預計的2023年基本情景是，市場將由憂慮通脹轉為憂慮增長，令聯儲局明年第4季放寬利率政策，環球經濟經歷滯脹低谷、中國全面開放和美元見頂的時機等風險。

Trinh預計，環球經濟將於明年第二或第三季到達底部，届時將釋出更多復蘇的信號，製造有利的市場環境。

宏利：關注内地疫苗接種率及公共衛生的承受力　亞洲股市上半年續波動

自內地公佈「新十條」放寬防疫措施，各地陽性個案持續上升，宏利投資管理亞洲區多元資產執行總監兼客戶投資組合管理主管高沛樂（Paul Kalogirou）稱，各地疫情的爆發影響人員流動及供應鏈，將繼續關注整體疫苗接種率及公共衛生系統的承受能力。

宏利續指，當內地防疫措施進一步放寬，加上確診病例下降時，中國經濟可望開始回暖，惟強調需待明年第三季，内地經濟才會出現更明顯的復甦跡象，令上半年亞洲股市持續波動。

另外，宏利認為，2023年須更選擇性投資，看好受政策紅利的行業，包括先進製造業、機械及半導體，原因是中國內地對這些行業的需求有望繼續上升，但要慎選再生能源和亞洲一些受惠於碳排放控制的公司。

收息投資方面，宏利認為，收益為本的策略在具挑戰性的增長前景，更顯防禦性。高沛樂預期，風險資產繼續走高，預計美國高收益債券可產生穩定收益率，而個別美元計價的新興市場債券則受惠於估值較低優惠，並認為買入業務穩定且資產負債表穩健的收息股、適時以沽售期權收取期權金，都可帶來多元資產收益組合。

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編輯：伍鍵文

中國市場 經濟衰退 債券 宏觀分析 新興市場 美股 疫情 疫苗 經濟數據表現 經濟

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