▲ 【2023展望】花旗:「沽標指、買恒指」為2023年首推交易策略之一 仍籲造淡人民幣?

內地月內加快放寬封控措施,雖然近期多地疫情屢傳升溫,但投資界幾乎已一致轉為看好中資股明年表現。花旗股票策略分析團隊最新報告指,「沽標普500期貨、買入恒指期貨」是該行2023年最看好的投資策略之一。

花旗團隊介紹理由很簡單,因為中國當局政策重點轉向提振經濟,看好中國是少數明年有望增長加快的經濟體,而且中資股估值低廉,企業盈利下跌30%後「只餘反彈之路(the only way to go is up)」。

相對而言,花旗團隊認為,美股現價尚未反映衰退風險拖低企業盈利,中、美兩地增長不同步,令內地和香港上市股份更有望跑贏。

事實上,花旗團隊今年已建議「長倉中國、短倉美國」策略,惟內地疫情防控措施遠較市場預期遲放開,令策略不太奏效。

花旗仍看淡人民幣 分析內地走資壓力

不過,該行指出,即使中港股市有望受惠於中國重新開放,但人民幣不一定走強,該行依然建議造淡人民幣。花旗解釋,重開經濟將提振入口,減少中國貿易盈餘,雖然國際資金有望流入股市,但若果中國解釋出入境限制,中國居民將恢復出外旅遊,而疫情前國民外遊是中國國際收支(BOP)主要赤字項目。

雖然中國當局近期多番支持地產商融資,並形容地產是「支柱行業」,但花旗認為,北京當局近三年控制疫情方法,或令中國中產更期望分散財富,不再視房地產為可靠的保值投資,更期望投資在中國境外。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

相關文章:

【2023展望】瀚亞投資:市場最壞時期已經過去 中資股的估值、盈利預期及投資者持倉均處於極低水平

【2023展望】美銀:中國經濟回暖助投資者緩解對明年的悲觀情緒