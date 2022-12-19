▲ 【2023展望】花旗：「沽標指、買恒指」為2023年首推交易策略之一 仍籲造淡人民幣？

內地月內加快放寬封控措施，雖然近期多地疫情屢傳升溫，但投資界幾乎已一致轉為看好中資股明年表現。花旗股票策略分析團隊最新報告指，「沽標普500期貨、買入恒指期貨」是該行2023年最看好的投資策略之一。

花旗團隊介紹理由很簡單，因為中國當局政策重點轉向提振經濟，看好中國是少數明年有望增長加快的經濟體，而且中資股估值低廉，企業盈利下跌30%後「只餘反彈之路（the only way to go is up）」。

相對而言，花旗團隊認為，美股現價尚未反映衰退風險拖低企業盈利，中、美兩地增長不同步，令內地和香港上市股份更有望跑贏。

事實上，花旗團隊今年已建議「長倉中國、短倉美國」策略，惟內地疫情防控措施遠較市場預期遲放開，令策略不太奏效。

花旗仍看淡人民幣 分析內地走資壓力

不過，該行指出，即使中港股市有望受惠於中國重新開放，但人民幣不一定走強，該行依然建議造淡人民幣。花旗解釋，重開經濟將提振入口，減少中國貿易盈餘，雖然國際資金有望流入股市，但若果中國解釋出入境限制，中國居民將恢復出外旅遊，而疫情前國民外遊是中國國際收支（BOP）主要赤字項目。

雖然中國當局近期多番支持地產商融資，並形容地產是「支柱行業」，但花旗認為，北京當局近三年控制疫情方法，或令中國中產更期望分散財富，不再視房地產為可靠的保值投資，更期望投資在中國境外。

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