【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者

烏克蘭戰爭持續大半年，99歲的美國前國務卿基辛格撰文敦促烏克蘭通過談判實現和平，以免爆發另一場毀滅性世界大戰。烏克蘭駁斥基辛格，指其不明白這場戰爭的性質，勸烏方放棄部分領土是安撫侵略者的言論。

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俄羅斯目前控制烏克蘭大約五分之一的領土。克里姆林宮要求基輔必須承認俄羅斯在烏克蘭南部和東部地區的主權。烏方則要求所有俄兵必須離開烏克蘭領土，包括俄方2014年吞併的克里米亞。

基辛格（Henry Kissinger）上周六（17日）於英國雜誌《旁觀者》（The Spectator）撰文，標題為《如何避免另一場世界大戰》（How to avoid another world war）。

他指烏克蘭應在已完成的戰略變革基礎上再接再厲，通過談判實現和平的時機即將到來。

文中提及和平進程應該將烏克蘭與北約聯繫起來。他建議沿著烏克蘭戰爭爆發時的現有邊界建立停火線，認為俄羅斯只需交出戰爭後佔領的領土，但不包括克里米亞等近10年前佔領的領土。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）於通訊平台Telegram發文，批評基辛格仍然不明白任何事情，包括烏克蘭戰爭的性質及對世界秩序的影響。

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波多利亞克直言基辛格提出的建議，是通過犧牲烏克蘭的部分領土來安撫侵略者，同時保證不侵略東歐其他國家。

他形容上述提議等同與魔鬼達成協議，强調犧牲烏克蘭領土為代價帶來的只是糟糕的和平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的勝利、全世界獨裁者成功的良方。

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責任編輯：鄭錦玲