【員工福利】耀才證券多元福利搶人才　建造最穩健可靠線上交易平台

打工仔從前會用「人工」衡量是否「筍工」，但今時今日除了著重人工，打工仔更會著重公司福利，例如香港最近陸續有企業彷效外國公司實施四天工作制，企業員工的回饋普遍正面。

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剛剛發佈「盈喜」的耀才證券金融集團有限公司（01428），則趁著港股回暖之際，立即宣布大肆擴軍，招聘大量IT程式設計員，更開出優厚條件，包括一周四天工作、標榜「人工高、福利好、花紅高優厚等，實為IT從業員之福音。」

耀才證券十幾年前已在行內率先推行網上交易，時至今日，每年持續投放近八位數字資金強化「軟件」及「硬件」，又不斷招兵買馬，開發新技術，以及優化及升級網上交易系統。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示：

「耀才時刻保障客戶利益，必須做到交易時安全可靠、快捷、暢通無阻及達至做到『永不死機』，如此果效實有賴所有IT同事努力優化系統及緊守崗位。」

集團過往在IT同事的努力，自行研發緊急防斷系統，客戶只要有開立一個帳戶，即時自動連接四個系統，有四重保障，無懼死機；亦率先推出由金管局認可的「24小時eDDA存款服務」，讓客人可以24小時存款及24小時買賣全球金融產品等。

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許繹彬指出：

儘管集團每年推動許多以IT為主導的項目，但面對科技日新月異、瞬息萬變，我們不能故步自封，停滯不前。一直以來，耀才對資訊科技高度重視，不惜工本，投放大量資源，聘用頂尖的IT業界專才以打造最穩健可靠的線上交易平台，務求時刻做到為客戶提供「快、穩、準、安全、可靠」服務，做到24小時存款及24小時買賣全球股票及期貨產品，以及處理帳戶事宜。

集團一向提供優厚待遇及多元化福利，例如午膳津貼、輪班津貼、勤工獎、年終花紅等。今次以「人工高、福利好」招兵買馬，吸引資訊科技界別的菁英份子。

責任編輯：楊嘉軒