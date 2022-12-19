【世界盃2022】法國麥巴比輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰

法國於周日（18日）的世界盃決賽中落敗，法國球王麥巴比奪得金靴獎後仍難掩失落。麥巴比賽後頹坐球場，領獎時亦面無表情。法國總統馬克龍亦不禁上前擁抱安慰，惟麥巴比心情仍未見好轉，全程未與馬克龍對視。

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即將在周二（20日）迎來24歲生日的麥巴比（Kylian Mbappe）在決賽力挽狂瀾，在2比0落後情況下連進兩球，成功爭取加時並踢至3比3平手。但可惜法國最終在互射12碼階段以2比4敗予阿根廷，未能成功衛冕。

Messi deserved to win but Mbappe didn&rsquo;t deserve to lose. He almost single-handedly took France to the edge of victory. And in his complete disdain for the dictator-loving @EmmanuelMacron, he shows that he&rsquo;s the king even after the final whistle. pic.twitter.com/WVYFjMl7yF — Idrees Ahmad (@im_PULSE) December 18, 2022

麥巴比賽後仍難掩失落地坐在球場上，馬克龍（Emmanuel Macron）亦上前半蹲在身旁，用手抓著他的左手手臂嘗試安慰。在麥巴比起身後，馬克龍亦輕拍對方上身，並將麥巴比的頭擁入懷中，口中亦說著安慰話語。麥巴比雖然有用說話回應，但全程未有望向馬克龍。

麥巴比賽後仍難掩失落地坐在球場上，馬克龍（Emmanuel Macron）亦上前半蹲在其身旁，用手抓著他的左手手臂嘗試安慰。在麥巴比起身後，馬克龍亦輕拍對方上身，並將麥巴比的頭擁入懷中，口中說著安慰話語。

麥巴比雖然有用言語回應，但仍難掩失落，全程未有望向馬克龍。

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麥巴比最終打破巴西傳奇球王比利（Pelé）的7球記錄，以整屆賽事進帳8球記錄奪得今屆世界盃金靴獎。馬克龍在賽後頒獎典禮中，亦再次擁抱麥巴比，但後者繼續面無表情。

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馬克龍在賽後訪問中，再次安慰麥巴比，形容對方及整個團隊都非常出色，令法國感到非常自豪。馬克龍亦透露，他安慰麥巴比時稱對方只有23歲，已是世界盃神射手，更曾奪冠。自己和對方一樣為輸波感到難過，但兩隊在賽場上打得十分精彩，而運動就是如此。

責任編輯：李俊儀