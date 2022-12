【世界盃2022】法國麥巴比輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰

法國於周日(18日)的世界盃決賽中落敗,法國球王麥巴比奪得金靴獎後仍難掩失落。麥巴比賽後頹坐球場,領獎時亦面無表情。法國總統馬克龍亦不禁上前擁抱安慰,惟麥巴比心情仍未見好轉,全程未與馬克龍對視。

法國多地世界盃球迷騷亂 出動逾萬警力維持秩序 【下一頁】

即將在周二(20日)迎來24歲生日的麥巴比(Kylian Mbappe)在決賽力挽狂瀾,在2比0落後情況下連進兩球,成功爭取加時並踢至3比3平手。但可惜法國最終在互射12碼階段以2比4敗予阿根廷,未能成功衛冕。